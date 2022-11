'Refik Anadol: Denetimsiz' başlıklı sergisini cumartesi günü New York Modern Sanat Müzesi'nde (MoMA) sanatseverlerle buluşturan Refik Anadol, büyük bir başarıya imza atmıştı. Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan MoMa'da kişisel sergisini açan ilk Türk unvanını kazanmıştı.







Refik Anadol'un sanat yolculuğunda hep yanında olan sanat galerisi sahibi Murat Pilevneli, Anadol'u New York'ta da yalnız bırakmadı. Pilevneli, açılışta birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı paylaşıp altına da, 2010 yılında Refik Anadol'la, üniversitede öğrenciyken tanıştıklarını yazdı. Tanışmalarına vesile olan kişiyi de ben yazayım: Tuba Ünsal...







Ünlü oyuncu, Anadol ile sınıf arkadaşıymış ve onu, o dönem flört ettiği Murat Pilevneli ile tanıştırmış. Hatta Anadol'un ilk sergisini, 2012 yılında, İstanbul'da Pilevneli açmış. Yani Murat Pilevneli'ye; Tuba Ünsal ile süren iki yıllık evliliğinden, Sare adında harika bir evlat ve dünyaca ünlü sanatçımız Refik Anadol miras kalmış...







NEW YORK'TA HASRET GİDERDİLER

Adnan Şen, 2016 yılında ailesiyle Los Angeles'a (LA) taşınmış ve kısa sürede LA'de emlak kralı olarak anılmaya başlamıştı. Yalnız niye bilmiyorum; Haziran 2020'ye kadar bir ayakları Türkiye'de olan ve sürekli gidip gelen Şen Ailesi, o tarihten bu yana ülkeye hiç ayak basmadı. LA'ya giden ne kadar Türk varsa hemen hepsini evlerinde ağırlayıp ülke hasretini böyle gideriyorlar. Hatta Begüm Şen, şimdilerde New York'ta tatilde olan yakın dostu Arzu Sabancı'yı görüp hasret gidermek için yaklaşık 5 saat uçup New York'a gitti. Yakın dostlar, New York'ta hem hasret giderdiler hem de birlikte gezip tozup eğlendiler.







NAZLI USTA'DAN ADANA KEBAP!

10 Ekim'de birinci evlilik yıldönümlerini kutlayan Hacı-Nazlı Sabancı çifti, geçen cuma Hacı Bey'in adını taşıdığı merhum dedesinin anma töreni için Adana'ya gitmişti. Eşi ile hafta sonunu Adana'da geçiren Nazlı Hanım, şehri gezip Adana'nın meşhur lezzetlerini tattı; Adana kebabını yapmak için de ders aldı. Eşiyle şehrin en meşhur kebapçısına giden Nazlı Hanım, orada kebap ustasından nasıl kebap yapılacağını ve zırhla kıyma çekmeyi öğrendi. Nazlı Hanım, elleriyle yaptığı ilk Adana kebabını da eşiyle afiyetle yedi. Bursalı Nazlı Sabancı, şimdi Adana'ya layık gelin olmuştur artık!







SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN BULUŞTULAR

Biliyorsunuz sağlıklı yaşam ve güzelliğe İstanbul'un elitleri büyük önem veriyor. Karadağ'da bir sağlık ve güzellik merkezi, İstanbul'da davet verince hepsi koştu gitti. Merkezin başkanı olan ve 2021 yılında İsviçre'nin en iyi medikal direktörü seçilen Dr. George Gaitanos, bizim elitlere, sağlıklı yaşamla ilgili detaylı bilgi verdi. En çok da Dr. Gaitanos'un sağlıklı yaş almayla igili anlattıkları konukların dikkatini çekti. Elitlerimiz yakında, sağlıklı yaş almak için Karadağ'ı komşu kapısı yaparsa şaşırmam.