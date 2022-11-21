Dün sona eren okulların ara tatili için yurt dışına giden sosyetenin ünlü isimleri arasında, Enis-Nergis Pekuysal çifti de vardı. Ancak onlar, Viyana diye yola çıkıp Londra'ya gitmiş! Pekuysal çifti, çocukları Nevzat ve Melisa'yı Avusturya'nın başkenti Viyana'ya götürmek için bir ay öncesinden hazırlık yapmış. Uçak biletlerini almışlar, neler yapacaklarını programlayıp şehrin gözde restoranlarında yerlerini bile ayırttırmışlar. Ancak İstanbul Havalimanı'nda uçağa giderken büyük bir şok yaşamışlar.







Enis Bey ile çocukları uçağa binmiş ama Nergis Hanım'a "gidemezsiniz" demişler. Çünkü Nergis Hanım'ın vizesinin süresi bitmiş. Enis Bey ve çocukları uçaktan inmiş ve hepsinin İngiltere vizesi olduğu için ertesi gün Londra'ya gitmişler. Nergis Hanım, "Hayatımız boyunca unutamayacağımız bir tecrübe yaşadık. Demek ki kısmetimizde Londra varmış" dedi.



MOMA'DA SERGİ AÇAN İLK TÜRK

Teknoloji ve sanatı buluşturan dünyaca ünlü sanatçımız Refik Anadol'dan bir büyük başarı daha... Anadol'un yeni çalışmalarının yer aldığı 'Refik Anadol: Denetimsiz' başlıklı sergisi New York Modern Sanat Müzesi'nde (MoMA) sanatseverlerle buluştu.







Dijital eserlerini dünyanın birçok ülkesinde sanatseverlerle buluşturan, NFT olarak yüzbinlerce dolara satan Anadol, MoMa'da kişisel sergi açan ilk Türk unvanını da almış oldu. Cuma akşamı özel bir davetle açılan sergi, cumartesi halkın ziyaretine açıldı. Sergi 5 Mart'a kadar gezilebilecek. Refik Anadol'un bu başarısına kocaman bir alkış.



PARİS'TE EVLENDİLER İSTANBUL'DA BOŞANDILAR

BUGÜN hayatta olmayan işadamı ve MHP'nin önde gelen isimlerinden Gün Sazak'ın kızı Gülgün Sazak ile başarılı DJ Cenk Niğdelioğlu'nun Mart 2013'te Paris'te evlendiklerini aileleri dahi benden öğrenmişti.







Başarılı takı tasarımcısı Bilgün Dereli'nin kardeşi olan Gülgün Hanım ile ilgili bu kez maalesef tatsız bir haberim var. Yaklaşık bir yıllık flörtün ardından sessiz sedasız Paris'te evlenen çift, evlendikleri gibi sessiz sedasız tek celsede boşanmış. Yaklaşık 10 yıllık beraberliğin ardından niye boşandılar öğrenemedim ama ikisi için de hayırlısı olur umarım.



HACI SABANCI İÇİN ADANA'DA BULUŞTULAR

1998 yılında vefat eden iş insanı Hacı Sabancı, kurulmasına destek verdiği Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇSDO) tarafından bu yıl da memleketi Adana'da harika bir konserle anıldı.







24. Geleneksel Hacı Sabancı Anma Konseri'ne merhum iş insanının eşi Özcan Sabancı ev sahipliği yaptı. Oğlu Ömer Sabancı, kızı Demet Sabancı Çetindoğan, adını taşıyan torunu Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı, Adana'daki anma törenindeydi. Küçük oğlu Kerim Sabancı ile New York'ta tatilde olan Arzu Sabancı da, merhum kayınpederinin konserine sosyal medyadan destek oldu.