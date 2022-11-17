Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, yine ailesini kaygılandırdı! Koç'un, üçüncü kez Kovid-19'a yakalandığını öğrendim. İlk kez 9 Ekim 2020'deki 90. doğum günü için düzenlenen organizasyonda Kovid olan Rahmi Bey, bu yılın başında ikinci kez bu virüs yüzünden hastanelik olmuştu. Aşılı olduğu için iki seferde de hastalığı hafif geçiren ama yine de tedbir amacıyla bir süre hastanede kalan Rahmi Bey'i bu illet virüs bir kez daha bulmuş. Rahmi Bey'in virüsü, iş toplantısı için gittiği Ankara'da kaptığı düşünülüyor.







Çünkü sonradan yapılan testlerde toplantıya katılan birçok kişinin Kovid olduğu anlaşılmış. Bu virüsün en çok yaşlılara zarar verdiğini bilen Koç Ailesi, yine çok kaygılanmış ama neyse ki, Rahmi Bey bu kez hastaneye bile yatmadan evinde dinlenerek hastalığı geçiriyormuş. Demek ki, ikisi Sinovac, üçü Biontech olmak üzere beş aşı, Rahmi Bey'i çok iyi koruyor.



OKURLARIYLA BULUŞACAK

2012 yılında yurt içi ve yurt dışında izlediği 2 bine yakın oyunu 'Oyunname' adlı kitabında toplayan Tilda Tezman, geçtiğimiz aylarda 'Oyunname II'yi okurlarıyla buluşturmuştu. Kimya mühendisi olan ama tiyatro tutkusundan dolayı New York Film Akademisi'nde eğitim alan Tilda Hanım'ın dünya tiyatrosunu ayağımıza getirdiği ikinci kitabı da büyük ilgi görmüştü.







Seyahatlerini, tiyatro odaklı yapacak kadar bu sanata tutkun olan Tilda Hanım, 19 Kasım Cumartesi günü D&R Zorlu'da imza günü düzenleyecek. Tilda Tezman ile tanışıp 'Oyunname II'yi imzalatmak için çok iyi fırsat, bence kaçırmayın.



CHELSEA'NİN KALBİNE GİRDİLER

Geçen ay eşi Kasım Köseoğlu'nun 40. yaşı için, 70'lerin diskosu konseptinde organize ettiği doğum günü partisiyle sosyetede çok konuşulan Irmak Köseoğlu, bugünlerde ise oğulları için futbol stadı geziyor. Okullar ara tatile girdiği için oğullarıyla Londra'ya tatile giden Irmak Hanım, futbola çok düşkün olan oğullarına bir jest yapıp onları İngiltere'nin en büyük kulüplerinden Chelsea'nin stadına götürdü.







Takımın Stamford Bridge adlı stadı için özel bir tur satın alan Irmak Hanım, çocuklarını takımın soyunma odasına, hocasının basın toplantısı yaptığı salona dahi soktu. Mutlulukları gözlerinden okunan çocukların bu tatili hiç unutmayacaklarına eminim.



ÇOK MUTLULAR

İzdivaçlarını ilk bu köşeden öğrendiğiniz ünlü şef Arda Türkmen ile sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, bebek için ellerini çabuk tutmuştu. Geçen yıl 22 Eylül'de evlenen, temmuzda bebek müjdesini veren çift, önceki gün Ada Siena adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı.







Hastaneden gelen bilgilere göre Melodi Hanım'ın da, Ada Siena'nın da sağlık durumu gayet iyiymiş. İlk kez baba olmanın mutluluğu ile ayaklarının yerden kesildiği söylenen Arda Türkmen, "Bugün bizim en mutlu günümüz" diyerek müjdeyi sosyal medyadan verdi. Umarım kızlarını sağlıkla büyütürler.