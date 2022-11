Söz konusu vatan olunca her zamanki gibi tek yürek olan sosyete, hain saldırıya karşı acılarını ifade edecek kelime bulmakta zorlandı ve “TERÖRE LANET OLSUN” dedi

İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısına karşı sosyete de tek yürek oldu. Sosyetenin ünlü isimleri, en sert sözlerle hain saldırıyı kınayıp teröristlere ve onlara emir verenlere lanet okudu. Hayatını kaybedenlere başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilerken acılarını paylaşacak kelimeler bulmakta ise zorlandılar. Bu hain terör saldırısının, ülkemizin istikrarına, birlik ve beraberliğine karşı yapıldığını çok iyi bildikleri için de olay yerinden fotoğraf paylaşıp hainlerin ekmeğine yağ sürmek istemediler. Sosyete, söz konusu vatan olunca tek yürek olduklarını bir kez daha gösterdi ve hep bir ağızdan "Teröre lanet olsun" dedi.

FERYAL GÜLMAN: Polis, asker, çocuk, kadın şehit ederek "biz barış istiyoruz" diyen bir topluluk ancak lanetlenir. Vefat eden canlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.

ZEYNEP YILMAZ: Onlar insan değil... Ama sen meleksin Ecrin; içimiz yanıyor...

CANSEN YENİ KUT: Gerçekten içim yanıyor. Yapanlar aynı acıyı dilerim ki en yakın zamanda yaşarlar. Teröre lanet olsun.

RACHEL ARAZ KİRESEPİ: Görüntüler beni mahvetti. Yerde yatan puset resmen kalbime saplandı. Bu patlamaya, verilen talimata, kan dolu haykırışlara sebep olanlar her kimse, tez zamanda Allah'ından bulmalarını diliyorum. En kibar böyle söyleyebildim... Başımız sağ olsun.







SİBİL ÇETİNKAYA: Yazıp siliyoruz, elimizden hiçbir şey gelmiyor. Az önce videoyu koydum dayanamadım sildim. Yazık... 6 can kaybı, bir sürü yaralı; çok üzgünüm. Teröre son...

PINAR SABANCI: Çok üzgünüm... Ne desem yetersiz... Kaybettiklerimizin sevenlerine sabır ve baş sağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim.

IŞIL REÇBER: Patlama videolarını birliğimiz, beraberliğimiz, ülkemizin dünyadaki konumu ve değeri adına paylaşmak istemiyorum. Bu güzel ülkeyi korkulacak terör ülkesi haline getirmek isteyenlere devlet, millet olarak birlik olup izin vermeyelim.

BUSE TERİM BAHÇEKAPILI: Çok ama çok üzgünüm. Bu hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum.

BURCU ESMERSOY: Duygularımı, üzüntümü anlatacak sözüm yok, bulmam mümkün değil.

KAYA DEMİRER: Umudumuza göz diktirmeyeceğiz.

DİLA TARKAN DOĞRUER: Çok çok yazık. Kayıpları olanlara Allah sabır versin. Gerçekten ne zaman ne olacağını hiç bilmiyoruz. Allah hepimizi kötülüklerden korusun. Hep iyiliklerle karşılaştırsın.

GAMZE CİZRELİ: Patlamada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır; yaralılara acil şifalar diliyorum. Terör, şiddet ve saldırının her türlüsünün son bulmasını yürekten temenni ediyorum.

SENNUR BİÇER: Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.

FATOŞ ALTINBAŞ: Taksim'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalara diliyorum.

EROL ÖZMANDIRACI: Geçmiş olsun benim canım ülkem.

NAZLI KEÇİLİ: Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Acımız büyük...

TUBA ERGİN: Taksim'de meydana gelen patlamanın üzüntüsünü en derinden yaşıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalara diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun.