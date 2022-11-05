2020 yazından beri flört eden ve evleneceklerine kesin gözüyle bakılan oyuncu Merve Oflaz ile işadamı Allan Hakko, herkesi şaşırtıp eylül sonu ilişkilerini bitirmişti.







Bu sosyete-sanatçı aşkının arasına ne girdi öğrenemedim ama Merve Oflaz, ayrılığın ardından kendini yollara vurdu! Yerinde durmaz olan ünlü oyuncu, ayrılığın ardından önce Milano'ya, sonra New York'ta gimişti; şimdi de Madrid'de tatilde.







Yurt dışı seyahatlerinin arasına Türkiye'de de tatiller sıkıştıran Oflaz, artık ayrılık acısını mı unutmaya çalışıyor yoksa yalnızlığın tadını mı çıkarıyor bilmiyorum!



MERT ALAŞ'TAN LONDRA'DA PARTİ

Dünyaca ünlü fotoğrafçımız Mert Alaş, geçen yıl piyasaya sürdüğü ve önceki ay da Nevbahar Koç ile Esra Tümen'in ortak olduğu içecek markasının tanıtımına hız verdi. Koç'un önceki ay yalısında, Türk sosyetesine tanıttığı markası için Alaş da Londra'da bir tanıtım partisi düzenledi.











Partide, ağırlık olarak Avrupalı dostlarını ağırlayan Alaş'ın konukları arasında, uzun süredir ortalarda gözükmeyen Özlem Önal da vardı. Modacı Dilara Fındıkoğlu, şarkıcı Edis ve Jade Balaban da davetin az sayıdaki Türk konukları arasındaydı. Anlaşılan Mert Alaş ve ortakları, bir dünya markası yaratmaya kararlı...



TREND RADARI







Sonbaharla birlikte paltolar ortaya çıkmaya başladı. Bu sezon oversize kesimlerden alıştığımız geniş omuzlar dursa da beller de ortaya çıkıyor. 90'ların ikonik vatkalı bele doğru darlaşan kesimleri karşımıza bolca çıkacak.







Nail art'ın 'Ben buradayım' diyen albenisi, sonunda doğal olanın güzelliğine yenik düştü. Yani tırnaklardaki yeni popüler; kısa, temiz ve doğal manikür. Aklınızda olsun...







Birkaç sezondur hayatımızda olan kovboy çizmeler, bu sezon da popülerliklerini sürdürüyor. Özellikle küt burunlu ve bir tık daha maskülen duruşlular sonbaharın öne çıkan modellerinden olacak.



NEDEN?

Şarkıcı Hadise ile evliliği sadece dört ay süren, boşanmanın ardından hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan işadamı Mehmet Dinçerler, önceki gün "Yazdan kalma bir günden" notuyla bu fotoğrafını paylaştı ve sosyal medyayı karıştırdı! Düğün değil bayram değil Mehmet Bey niye baklavalarını göstermek istedi; anlayan varsa beri gelsin! Zaten takipçileri de anlayamamış ki, "Hadise'ye nispet mi yapıyorsun" diyenler de oldu, "Ailenize hiç yakışmayan bir görüntü" diyenler de, "Neden" diye soranlar da...







Gerçekten, dünyaca ünlü bir markayı da İstanbul'a getiren bir işadamı, işiyle gündeme gelmek varken niye vücuduyla gündeme gelmeye çalışır, anlaşılır gibi değil!!!



GÖZLERİ YORDU!

Hem oyunculuğu hem güzelliği hem de şıklığı ile sık sık gündem olan ekranların sevilen oyuncusu Hande Doğandemir, tercihleriyle bu kez şaşırttı! Güzel oyuncu, hafta içinde katıldığı bir davette, sezonun popüler rengi fuşya bir elbise tercih etmiş ama modeli çok yorucuydu!







Kabarık tek kol, asimetrik etek ve yırtmacı ile göz yoran bir hal alan elbisesinin altına giydiği siyah platform, küt burunlu ayakkabılar da maalesef hiç olmamış. Hande Doğandemir, dikkat çekmek mi istedi yoksa stilist kurbanı mı oldu bilemedim.