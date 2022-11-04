Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın uğruna 12 yıllık evliliğini bitirdiği Edwina Sponza ile ilişkisine benim gibi kimse akıl sır erdiremiyor! Müzmin aşıklar, ne birlikte ne de ayrı yapabiliyor! Mayıs ayında ilişkilerinin 10. yılını kutlayan ve bu süreçte onlarca kez ayrılıp barışan Kutluay ile Sponza yine ayrıldı! Evet, yanlış okumadınız...







Uzun bir ayrılık döneminin ardından nisan ayında barışan ve bol bol mutluluk pozları veren, yurt içinde ve yurt dışında tatillere giden aşıklar, yine neyi paylaşamadı bilmiyorum ama bir kez daha gemileri yakmışlar.







Hatta son zamanların trendine uyup ayrılınca sosyal medyada da bağlarını koparan ünlüler gibi Instagram'da birbirlerini takibi bile bırakmışlar. Ama eminim üç vakte kadar yine barışırlar. Çünkü biz bu filmi onlarca kez seyrettik! Bu arada bu nasıl bir aşk anlamadım gitti!



BU KIŞI BARSELONA'DA GEÇİRECEK

11 yıl evli kaldığı Ebru Şallı'dan 2013'te boşanan işadamı Harun Tan, kendini yoga ve meditasyona vermiş hatta kurslarına katılıp 2016'da eğitmenlik sertifikası almıştı.







Gözlerden uzak yaşam süren ve yoga eğitmenliği yapan Harun Bey'in bu kış Türkiye ile irtibatı koparacağını öğrendim! Harun Bey, Barselona'da ev kiralamış ve kışı orada geçirecekmiş. Neden bu kararı aldı ve Barselona'yı seçti öğrenemedim ama yoga ve meditasyon dersleri vermeyi orada sürdüreceği kulağıma geldi.



BEBEK GÖRÜNDÜ

26 Eylül 2021'de oğulları Cem'i kucağına alan Aslışah-Kaan Demirağ çiftinin, ikinci bebek için ellerini çabuk tuttuğunu da, bu kez kızlarının olacağını da ilk bu köşeden öğrenmiştiniz. 4.5 aylık hamile olan Aslışah Hanım'ın karnı iyice belirmiş.







Rahat hamilelik geçirdiğini duyduğum Aslışah Hanım inşallah sağlıkla kızını dünyaya getirir. Bu kez kız babası olacağı için ayağı yere basmayan Kaan Bey'in de eşinin üzerine titrediği konuşuluyor.



BOĞAZ'DA SAMİMİ BULUŞMA

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, önceki gün buluştu. Şamdan Plus Dergisi'nin düzenlediği öğle yemeği daveti için bir araya gelenler arasında, Selma Türkeş, Aslı Kuseyrioğlu, Nilüfer Bulut, Ayşe Kucuroğlu, Nil Bentürk, Begüm Tacir, Çağla Bostancı, Oya İdil Gençoğlu gibi birçok ünlü isim vardı.







Otelin restoranında düzenlenen öğle yemeğine katılan konuklar, ünlü şef Adın Sevindik'in oluşturduğu yeni menüyü test etti. Boğaz manzarasında, canlı arp müziğinin eşlik ettiği yemekte, bol bol sohbet etme imkanı da bulan konuklar, keyifli saatler geçirdi.