21 Ocak 2016'da, 55 yaşında vefat eden Mustafa Koç'un bugün 61. doğum günü. Merhum eşi Mustafa Koç'un, sahası kapanan İstanbul Golf Kulübü'ne Riva'da yeni bir saha yapma hayalini gerçekleştirmek için uğraşan Caroline Koç; bugün kulüp üyelerini Mustafa V. Koç Golf Sahası'na davet edip hem yapılan işleri göstermek hem de eşini yaş gününde dostlarıyla anmak istemişti. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Temmuzda temeli atılan kulüp binası da, ağustos başında çimleri ekilmeye başlanan golf sahası da maalesef yetişmemiş.







Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılının kutlandığı bugün, eşi için bu anmayı organize edemediği için çok üzüldüğünü öğrendiğim Caroline Hanım, üç gün sonra yani 1 Kasım'da, biraz teselli bulacak. Çünkü eşinin adını yaşatabilmek için hayata geçirdiği 'Mustafa V. Koç Spor Ödülü' törenini o gece gerçekleştirecek ve bu özel ödül, altıncı kez sahibini bulacak. Umarım Caroline Hanım, eşinin hayalini bir an önce gerçekleştirir.







Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle düzenlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nü geçtiğimiz yıl milli okçumuz Mete Gazoz ve A Milli Kadın Voleybol Takımımız kazanmıştı.







ÜNLÜ STİL İKONUNUN GARDIROBUNA GİRMİŞ

Yaratıcısı olduğu çanta markası ile dünyaca ünlü yıldızların radarına giren Güneş Mutlu Mavituncalılar'ın moda dünyasındaki yükselişi sürüyor. Jennifer Lawrence, Jessica Alba ve Paris Hilton Rothschild gibi ünlü müdavimlerinin arasına, 16 milyon takipçisi olan dünyaca ünlü youtuber Emma Chamberlain de eklendi. Moda, lüks ve yaşam stili konusunda sosyal medyada trendleri belirleyen Emma Chamberlain, Los Angeles Beverly Hills'teki evindeki gardırobunu takipçilerine açmış. Baş köşede de, Güneş Hanım'ın tasarımı olan bir çanta duruyor. Güneş Hanım'a bravo...







KONSEPT ÇİN MÜCEVHERLER TÜRK

Tasarladığı mücevherleri tüm dünyada büyük ilgi gören Begüm Kıroğlu, yeni koleksiyonunu, bu ayın başında, Paris'te, moda haftası ile eşzamanlı olarak bir parti ile tanıtmıştı. Kıroğlu, markasının ilham aldığı Çin kültürünü özümseyen yeni koleksiyonunu, bu kez de Türk tutkunlarına Nişantaşı'ndaki butiğinde verdiği bir davetle tanıttı. Davete katılan ünlü isimler, butiğinde adeta kendi China Club'ını yaratan Kıroğlu'nun, Asya'nın kadim estetik anlayışını, modern dünyanın çizgileriyle birleştirdiği zamansız tasarımlarını çok beğendi.







PELERİN KESİM ŞIKLIĞI BOZMUŞ

Kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel, hafta içinde katıldığı bir davette, jean-tişört ve blazer üçlüsüyle spor bir şıklık yaratmak istemiş. Ancak bu kombinasyon, her zaman şıklığı garanti etmiyor! Özellikle de Korel'in yaptığı gibi tek bir tanesinde bile yanlış bir kesim seçildiyse... Güzel oyuncunun giydiği pelerin kesim blazer, maalesef tüm görünümü bozmuş. Geçen yıl üçüncü çocuğu Leyla'yı kucağına alan güzel oyuncu, onun yerine klasik bir blazer tercih etseydi, istediği şıklığı yakalayabilirdi.







Kasım ayı ile birlikte deri ceket sezonu da açılıyor. Ancak bu sezon klasik kesimlerin yanı sıra bomber tarzı deri ceketler öne çıkıyor. Özellikle kahve bordo tonlarıyla...







Geçtiğimiz sezon Fransız modacı Simon Porte Jacquemus ile hayatımıza giren ekstra uzun paçalar, bu sonbahar geride kaldı. Yeni sezonda yerleri süpüren paçalar yerine tam boy, düz kesim yırtmaçlı modeller öne çıkıyor.







Her sezon zamansız olmayı başaran transparan görünümler, bu yıl da trendler arasındaki yerini alıyor. Ten göstermeden de şık olunabileceğini gösteren transparan tasarımları mutlaka gardırobunuza dahil edin.







GEREKSİZ YORGUNLUK!

Son dönemde sosyal medyada dikkatimi çeken bir 'yoğun ve yorgun'lar tayfası var! Bu tayfa, sürekli bir yerden bir yere koşturup duruyor. Ama günün sonunda da "çok yoğunum, çok yoruluyorum" diye dert yanıyorlar. Sosyal medya ünlülerinin tüm bu her yerde olma çabası, kendilerine ne katıyor merak ediyorum doğrusu. Alınmasınlar ama onları çok yoran koşuşturmalarına bakınca çoğu 'olmasa da olur' türden. Yani kendilerini boşuna yoruyorlar gibi geliyor bana! Influencer mesleğinin palazlanmaya başlandığı dönemde belki bunu anlardım ama günümüzde değil. Asıl kıymetli olan; her an, her yerde olmak değil, doğru zamanda, doğru yere olmak ve doğru işlerin içinde yer almaktır. Benden söylemesi...