Televizyon dizileriyle şöhret olan oyuncu Ceyda Ateş, 2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile evlenip Miami'ye yerleşmiş, Kasım 2020'de kızı Talia'yı dünyaya getirmişti. Eşi ve kızı ile Miami'de mutlu-mesut bir hayat süren Ceyda Ateş, ekranları çok özlemiş olmalı ki, kendi TV kanalını kurdu! 14 Ekim'de, 34'üncü doğum gününde, kendi adıyla bir Youtube kanalı açtı.









Hem ekranla hem de hayranlarıyla yeniden buluşmak için açtığı kanalına ilgi büyük oldu. Hayranları da Ceyda Ateş'i özlemiş olsa gerek; kanalı yaklaşık 10 günde 17 bin aboneye ulaştı. "Buğra ve küçük yer elmam Talia ile ileride bize kalacak güzel anılar biriktirmek istedim" diyen Ateş'in ailesiyle çektiği ilk video 181 bin, önceki gün yayınladığı Ceyda Kasabalı ile çektiği ikinci videosu da 405 bin kez izlendi. Bu arada vidolarına İngilizce alt yazı eklemesi de çok dikkatimi çekti. Demek ki, güzel oyuncunun Amerikalı hayranları da var...



Miami'de buluşacaklar

Fenerbahçe yöneticisi, ünlü iş insanı Mehmet Dereli'nin Brezilyalı sevgilisi Elaine Fonseca'nın sperm bankasından hamile kalmasına izin verdiğini tüm Türkiye bu köşeden öğrenmişti. Fonseca, 30 Temmuz 2020'de, Miami'de, kızı Olivia'yı dünyaya getirmişti.









Nüfusuna almasa da kızına 'babalık' yapan Mehmet Dereli ile Türkiye'de yaşayan Fonseca, önceki hafta Miami'ye gitmiş. Kızıyla birlikte bir süre tatil yapacakmış. Mehmet Dereli'nin de sevgilisinden ve 'kızından' fazla uzak kalmayacağını, çok yakında yanlarına gideceğini öğrendim.



Gözü yükseklerde!

Farklı sektörlerde başarılı işler yaparken yeme-içme sektörüne de girip kruvaziyer limanında bir mekan açan girişimci Ömür Olcay'ın gözünü yükseklere diktiğini öğrendim! Türkiye'de ve yurt dışında büyüme kararı alan Olcay, önce İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara ve Bursa'da yeni şubeler açacakmış. Devamında da yurt dışına açılıp mekanını, Katar ve Dubai'ye de taşıyacakmış.









Bir sonraki adımı da Avrupa ve Amerika'ya atacakmış. İnsanlara iş sahası yaratan girişimcileri, hele ki marka ihraç eden girişimcileri hep desteklemişimdir, Ömür Olcay'ın da yolu açık olur inşallah.



Yeni aşkı meslektaşı

Bir dönemin hızlısı mimar Moris Kohen, Merve Kotil'den boşandıktan sonra o eski hızlı günlerine geri dönmüş, uzun süre daldan dala konmuştu! Bir süredir sesi soluğu çıkmayan -ya da saman altından su yürüten- Kohen'in, sahalara dönüp yeni bir aşka yelken açtığını duydum. Kohen bu sefer, kendi sektöründen ve hatta meslektaşı olan bir sevgili bulmuş; iç mimar Pınar Hacıarifoğlu...









Sosyetede, çok göz önünde olmak istemeyen aşıkların çok mutlu olduğu konuşuluyor. Bakalım işinde çok başarılı olan Pınar Hacıarifoğlu, aşk konusunda oldukça sabıkalı olan Morih Kohen'i uslandırmayı başarabilecek mi?