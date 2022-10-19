Sosyetenin ünlü isimlerinden Melda Kamhi Kosif'in ilginç bir pişmanlığını öğrendim! 2006 yılında Sinan Kosif ile evlenen Melda Hanım, hayal ettiği düğünü gerçekleştirememiş! Maçka'daki lüks bir otelde evlenen Melda Hanım'ın hayali daha çok çocuklara hitap eden eğlence parkı Disneyland'de düğün yapmakmış.







Evet, yanlış okumadınız. "O zamanlar bir hayalim vardı. Çoğu insana komik gelebilir ama Disneyland'de özel bir düğün hayal ediyordum. Gerçi dört dörtlük bir düğünüm oldu ama şimdiki aklım olsa belki o hayalimi gerçekleştirmek için çaba harcardım" diyen Melda Hanım, düğününü yapamasa da balayına Disneyland'e gitmiş.







Düğünün ertesi günü Amerika'ya uçan Melda Kamhi-Sinan Kosif çifti, balayı tatilinin bir kısmını Disneyland'de geçirmiş. Evlilikleri, balayları gibi hep eğlenceli geçer inşallah.



BEŞ MASAL BİR SERGİ

İnci Aksoy'un sanatı ve sanatçıyı destelemek için kurduğu EKAV (Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı), yine görmeye değer bir sergiyi sanat tutkunlarıyla buluşturdu.







EKAV, bu kez Bilge Alkor'un Alman romantik yazar E.T.A. Hoffmann'ın 200. ölüm yıldönümü anısına, beş masalını bir araya getirdiği ve onlara imgelerle yanıt verdiği eserlerinden oluşan "Hoffmann'ın Masalları & Tango de la Rose"a ev sahipliği yapıyor. Açılışına ünlü isimlerin katıldığı sergi, 12 Kasım'a kadar gezilebilir.



15 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

Her seferinde, yazdığımın sonuncusu olmasını dilediğim boşanma haberleri maalesef hız kesmeden devam ediyor! İşte herkesi şaşırtacak bir boşanma haberi daha!







Mart 2008'den bu yana aynı yastığa baş koyan Okan-Selin Habbab Özkaynak çifti de dullar kervanına katılmış! Boylarınca iki oğulları olan çiftin, bırakın kavgayı, şimdiye kadar tartıştıklarını bile duymamıştım. Ne oldu, neyi paylaşamadılar bilmiyorum ama yaklaşık 15 yıllık evliliklerini, anlaşmalı olarak tek celsede bitirmişler. Ne diyelim; umarım ikisi için de hayırlısı olur.



FIRSAT BULDUKÇA KAÇIYORLARMIŞ!

25 Temmuz'da ilişkilerinin birinci yılını geride bırakan Demet Şener ile "Biz birbirimize gönülden bağlıyız" dediği sevgilisi Tolga Arman'ın aşkı mutlu-mesut devam ediyor. Hafta sonunu, sevgilisiyle baş başa gittikleri kanallar şehri Amsterdam'da geçiren Demet Hanım'a rastladım dün.







Amsterdam tatili için "Bir nevi ön balayı mıydı" diye takıldım; değilmiş. Özel bir şey olmadığını, fırsat buldukça yakın yerlere 2-3 günlük tatil kaçamakları yaptıklarını söyledi. Bu arada ille de evlilik olur mu bilmem ama o yönde ilerledikleri kesin.