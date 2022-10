Dünya jet-set'inin düğün rotaları arasına giren İstanbul, yine çok görkemli bir düğüne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Lübnanlı iş insanı Rachard Ghandour, 12 yıldır flört ettiği Burcu Özüyaman ile İstanbul'da evlenecek.







11 Kasım'da, Boğaz'daki lüks bir otelde gerçekleşecek düğünün detaylarını okuyunca eminim sizin de benim gibi ağzınız bir karış açık kalacak! İki gün iki gece sürecek düğünü, kraliyet ailelerinin düğünlerini de tasarlayan Ziad Raphael Nassar organize edecek. Düğüne çoğu yurt dışından 500 davetli katılacak. Düğünde Arap dünyasının pop starı olan Amr Diab sahneye çıkacak.







Dünyaca ünlü Mısırlı şarkıcı Amr Diab, böylece ilk kez Türkiye'de sahneye çıkmış olacak. After party'de bile Kenan Doğulu'nun sahne alacağını söyleyeyim de düğünün görkemini siz tahmin edin artık. Anlayacağınız, yurt dışından gelecek konukları için otelin birçok odasını da kapatan Lübnanlı eniştemiz kesenin ağzını sonuna kadar açmış. Umarım kızımızla ömür boyu mutlu olur.









2 GÜNDE 4 GELİNLİK GİYECEK

Burcu Özüyaman, iki günlük düğünde dört gelinlik giyecek. 10 Kasım'da aile arasında gerçekleşecek düğünde, Raşit Bağzıbağlı'nın bir gelinliğini giyecek olan Burcu Hanım, 11 Kasım'da baba evinden Hakan Akkaya imzalı gelinlikle çıkacak. Asıl düğündeki gelinliğini ise; müstakbel eşinin hemşehrisi olan dünyaca ünlü modacı Elie Saab özel olarak tasarladı. Burcu Hanım, after partide de yine Elie Saab imzalı özel tasarım mini bir gelinlikle eğlenecek.



MUTLU GİTTİLER ÜZGÜN DÖNDÜLER

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. maç haftası müthiş karşılaşmalarla sona erdi. Futbolseverlerin büyük keyif aldığı Devler Ligi gecesinin en konuşulan maçı ise Camp Nau'da oynanan Bercelona-Inter maçıydı.









Çok yakın dost olan genç iş insanları İlhan Sabancı ile Ralf Tezman, tam bir gol düellosuna sahne olan ve nefesleri kesen maçı statta izleyen şanslılardandı. Ancak bu maç için özel olarak Barselona'ya giden ve Barcelona'yı destekleyen iki arkadaş, maç 3-3 bitince güle oynaya girdikleri stattan üzgün olarak ayrıldı. Neyse en azından bol gollü bir maç izlemiş oldular. Önümüzdeki maçlara bakacaklar artık...



TREND RADARI







Sonbaharın gelmesiyle görünümler değişmeye başladı. Kararsız havalarda en garanti ve şık seçim ise full denim görünümler olacak. Bu sezon denimleri tek parça ile sınırlamayın baştan ayağa tercih edin.







Ayakkabılarda görmeye alıştığımız apartman topuklular sonbaharla birlikte botlara da geçiyor. Sadece topuklu modeller değil, birçok farklı tarzdaki botlarda platform tabanları sık sık göreceğiz.







Yıllardır gardıroplarınızda yer edinen kamuflaj desene, yeni sezonda veda etmeniz gerekiyor. Her yerde görmeye alıştığınız bu desendeki kıyafetlerinizi bir süreliğine gardırobunuzun en ücra köşesine kaldırma zamanı geldi.



UMARIM BU BİR YALANDIR!

Etiler'deki bir restoranın verdiği iş ilanı benim gibi herkesi hayrete düşürdü! Restoranın ilanında, "15.00-01.00 saatleri arasında çalışacak vale arıyoruz. Sokak aralarına park ettiğimiz için diğer mekan valeleriyle yer kapma kavgası yaşıyoruz.







Bizim aradığımız gözü kara, kavga etmeye çekinmeyecek cesur 2 vale" ifadeleri yer alıyordu. Bu ilanı veren zat-ı muhterem, ilanın altına "Sabıkalı olması tercih sebebi" lafını da ekleyip üstüne bir de mum dikmiş. Umarım bu bir şakadır, sosyal medyadaki asparagas haberlerden biridir. Eğer gerçekse pes diyorum, hatta yuh diyorum. O ünlü mekanlara gittiğimizde araçlarımızı kimlere emanet ediyoruz tahmin edin artık.



BU KEZ ŞAŞIRTTI!

Moda konusunda her zaman cesur ve farklı olmaya çalışan Türkiye'nin en başarılı influencer'larından Rachel Araz Kiresepi, karşımıza yine iddialı bir görünümle çıktı.









Geçen hafta sonu Zeugma Antik Kenti'nde gerçekleşen Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın final akşamında giydiği geometrik yaka detaylı elbisesi tam da kendisine yakışan stile sahipti. Ancak Rachel Hanım'ın iki renkli sandaletleri, kıyafetinin tarzına hiç uymuyordu. Çantası ise tamamen spor ve bu görünüme göre fazla klasik kalmıştı. Açıkçası; stil ikonu olarak gösterilen Rachel Hanım'a bunu hiç yakıştıramadım doğrusu!