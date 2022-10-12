Geçen yılbaşında, Mısır'ın turizm bölgesi Şarm El Şeyh'teki ünlü bir Türk otelinde sahneye çıkan Tarkan, bu yılbaşında Kıbrıs'ta bir otelde sahne alacak. Dinlemek isteyenler kaç para ödeyecek bilmiyorum ama otelin Tarkan'a kaç para ödeyeceğini öğrendim. Tam 1 milyon Euro (Türkçesi 18 milyon lira)! Merak ettiğim; resmi sözleşme bu rakam üzerinden mi yapılacak yoksa daha düşük bir ücret mi gösterilecek?







Çünkü resmi rakam gösterilirse ciddi bir vergi ödemesi gerekecek. Biliyoruz ki, az vergi ödemek için düşük ücret gösteren sanatçılar var. Böyle düşünmemin bir sebebi de; Tarkan'ın 9 Eylül'de, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında verdiği konserden beş kuruş almadığının söylenmesiydi. Fakat Tarkan'ın belediyeden 450 bin dolar aldığı iddia edilmiş ve Tarkan'ın parayı hayır kurumlarına bağışlayacağı açıklanmıştı. Bu şaibelerden sonra insan, alacağı ücreti az mı gösterecek diye düşünmeden edemiyor.



YENİ DOĞUM YAPTIĞINA KİM İNANIR!

Üç aylık hamileyken sevgilisi Dağhan Doğruer ile Komşu'da evlenen Dila Tarkan Doğruer, 27 Ağustos'ta oğulları Luca Kartal'ı dünyaya getirmişti. Hafta sonu Engincan- Merve Ural çiftinin Bodrum'daki düğün törenine katılan yeni annenin fotoğraflarını görünce şaşırdım!







Doğuma yüzerek ve haftada iki hamile yogası yaparak hazırlanan Dila Hanım, hamilelik sürecinde yaklaşık 12 kilo almıştı. Ancak 1.5 ayda, doğum kilolarının tamamından kurtulmayı başarmış. Dila Hanım, bu kadar kısa sürede bunu nasıl başardı, çok merak ettim doğrusu...



'ELLER HAVAYA' İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Feyzan Cihan ile Atilla Bingöl'ün sahibi olduğu, 'eller havaya' eğlencesinin popüler mekanı, Alaçatı'daki yaz sezonunu bitirdi. Ancak halen Maslak'taki kışlık yerini açmadı.







Geçenlerde karşılaştığım Atilla Bingöl'den öğrendim ki; meğer bu kış sezonuna, yeni bir konseptle gireceklermiş ve aylardır hazırlık yapıyorlarmış. Yeni bir mutfak ve farklı bir dekorasyonla misafirlerini ağırlayacak olan ortaklar, bu perşembe ve cuma gecesi yakın dostlarıyla yeni konsepti test edecekmiş. Müdavimleri için de, hasret önümüzdeki hafta bitecekmiş.



CİNSİYETİNİ AÇIKLADILAR

İzdivaçlarını ilk bu köşeden öğrendiğiniz ünlü şef Arda Türkmen ile sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, bebek için de ellerini çabuk tutmuştu. Geçen yıl 22 Eylül'de nikah masasına oturan çift, temmuzda bebek müjdesini vermişti.







Arda Türkmen, önceki gün Boğaz'daki bir otelde eşi Melodi Hanım için baby shower partisi düzenledi. Çift, ailelerini ve yakın dostlarını davet ettiği partide bebeklerinin cinsiyetini de açıkladı, kız geliyor. İki aya kadar kızını kucağına alacağını söyleyen Arda Türkmen'in heyecanı görülmeye değerdi. Umarım anne de bebek de sağlıkla kurtulur.