Şevket Sabancı'nın torunu olan, bir şirketin CEO'su Kazım Köseoğlu, 40'ına merdiven dayadı. Üç çocuğunun annesi Irmak Köseoğlu, 39. yaşını dolduran eşi Kazım Bey'e öyle bir doğum günü kutlaması organize etti ki, şimdilerde bütün sosyete bunu konuşuyor. Irmak Hanım, 70'lerde New York'ta açılan ve disko kültürünün anası sayılan Studio 54'ü İstanbul'a taşımış! Her türlü detayı düşünerek evlerini, küçük bir mekana çeviren Irmak Hanım, mekana anlamlı bir isim de koymuş. Işıl ışıl bir ortam, disko topu ve DJ kabiniyle efsane diskoyu aratmayan mekanın davetlileri de o dönemin müdavimlerini aratmamış. Irmak Hanım, dostlarından konsepte uygun giyinmelerini rica etmiş ve onlar da 80'lerde İstanbul'da da açılan efsane diskoya gider gibi giyinip takıp takıştırarak gelmiş. Köseoğlu çifti ve sosyeteden ünlü dostları, o yılların disko şarkıları eşliğinde bütün gece dans edip eğlenmiş. Şimdilerde sosyetenin dilinde işte bu parti var.







Konsepte nasıl uydurdular bilmiyorum ama partide ünlü Fransız Dany Brillant da sahneye çıkıp konser vermiş.







Kazım Köseoğlu, bol paçalı beyaz takım elbisesi, büyük yakalı siyah gömleği ve ayakkabılarıyla, 70'lerin New York'undan çıkıp gelmiş gibiydi.







Partiye katılan sosyeteden ünlü isimlerin, konsepte uygun olarak giydikleri parlak kıyafetler ve aksesuarları çok dikkat çekiciydi.







NEVBAHAR KOÇ KORKUTTU

Dünyaca ünlü fotoğrafçımız Mert Alaş'ın içecek markasına yatırım yaparak iş hayatına atılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'a nazar değdi. Son zamanlarda adından çok söz edilen Nevbahar Hanım, geçenlerde ciddi bir karın ağrısı ile apar topar hastaneye kaldırılmış. Nevbahar Hanım'ın apandistinin patladığı anlaşılınca acilen ameliyata alınmış. Bir gün hastanede kaldıktan sonra istirahat edip günlük hayatına dönmüş. Nevbahar Hanım'a geçmiş olsun.







DAMADI GİBİ AŞÇI OLDU!

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Nurettin Hasman, aşçı olarak karşıma çıktı! Evet, yanlış okumadınız. Nurettin Bey, Tarabya'daki bir mekanda, her hafta farklı konseptte kendine has lezzetler hazırlayacakmış. Masasında maksimum 12 kişiyi ağırlayıp hazırladığı mönüyü ikram edecekmiş. Bu arada Nurettin Bey'in bir zamanlar avcı olduğunu ve avladığı bıldırcınları pişirip dostlarına ikram ettiğini hatırlatayım. Demek ki, marifeti sadece mangalda değilmiş. Ya da kızı Merve'nin İtalyan eşi Tomasso Salvatori bir şef olduğu için ondan el mi aldı acaba, bilemedim!