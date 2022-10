Ünlü işadımı Hayri Yazıcı, geçen yıl şubat başında Uludağ'da Kovid-19'a yakalanmıştı. 3 ayı entübe, 7 ay hastanede kalmış geçen yıl eylül ayında da nihayet taburcu olmuştu. Ancak kızı Bahar Şer, ayağa kalkabilmesi için eve fizik tedavi ünitesi dahi kurdurmasına rağmen Hayri Yazıcı bir türlü ayaklanamamıştı.







Tüm sevenlerinin dört gözle beklediği müjdeli haber, önceki gün oğlu Mehmetcan Yazıcı'nın paylaştığı bu fotoğraf karesi ile geldi. Daha geçen haftaya kadar tekerlekli sandalyeye bağlı olan Hayri Yazıcı, tam 21 ay sonra ayağa kalkmış oldu.







Yaklaşık 15 ay süren fizik tedavi, nihayet sonuç vermiş. Bir süredir Bursa'daki evinde kalan Hayri Yazıcı'nın, ayaklandıktan sonra yaptığı ilk iş; dağa çıkmak olmuş! Kovid- 19'a yakalandığı yer olan Uludağ'a giden Hayri Yazıcı, oradaki otellerinin sezon hazırlığını kontrol emiş. Umarım bundan sonra onu hep böyle sağlıklı görürüz.



SOSYETEYE 'GÜZEL' DAVET

Dünyaca ünlü bir kozmetik markası, önceki gün İstanbul sosyetesine bir davet verdi. Boğaz'da yeni açılan bir mekanda, markanın hatrı sayılır müşterileri için hazırladığı sadakat kartının tanıtımı için yapılan davete, sosyete büyük ilgi gösterdi.







Markanın Türkiye CMO'su Ayça Kaya'nın ev sahipliği yaptığı davete, güzelliğine düşkün birçok ünlü isim katıldı. Bu arada davetliler, yeni sezon güzellik, bakım ve makyaj trendleri hakkında uzmanlardan bilgi alıp, yeni ürünleri test etme imkanı da buldu. Bu 'güzel' davet, ünlü konukların güzel sohbetleri eşliğinde gün boyu sürdü.



HOLLANDALI SEVGİLİSİYLE EVLENİYOR

Yeteneği kadar samimiyetiyle de herkesin sevgisini kazanan şarkıcı Karsu, gelin oluyor. Belki hatırlarsanız; Karsu, geçen yıl ekim ayında konuk olduğu Okan Bayülgen'in programında, yeni tanıştığı Evdeki Saat Grubu'nun solisti Eren Alıcı'dan, şakayla karışık evlilik teklifi almış, sevgilisi olduğunu söylemişti. İşte o sevgili, Karsu'ya önceki gün evlenme teklifinde bulunmuş.







Yani Karsu, tam bir yıl sonra gerçek evlilik teklifini almış. Bu arada sevgilisinin kim olduğunu da öğrendim, Karsu'nun ikinci memleketi olan Hollanda'dan Mike Schrama'ymış. Müstakbel eniştemiz, sporcu yöneticisiymiş. Ne zaman evlenecekler bilmiyorum ama mutlulukları daim olur inşallah.



TREND RADARI







Oversize modasına yön veren blazer ceketler, bu sezon feminen kesim modelleriyle öne çıkıyor. Sonbahar-kış sezonunun yükselen parçaları arasında yer alan blazer ceketler, bu sezonun kurtarıcı parçası; bilginize...









Yazın görmeye alıştığımız maksi platformlar sonbahara geçiş yapıyor. Özellikle botlarda platform topukları yine çok göreceğiz.







Zincirler bu sonbahar aksesuvardaki duruşunu biraz daha değiştiriyor. Choker şeklinde daha boğaza oturan zincirlerde büyük motifler ve logolar, koleksiyonlarda fazlasıyla yer alıyor.



HER KONUDA AHKAM KESMEYİN!

İşadamı Sami Kiresepi ile influencer eşi Rachel Araz Kiresepi, çağdaş sanata büyük ilgi duyuyor ve her fırsatta da eser alıyorlar. Rachel Hanım, en son sanatçı Göksu Gül'ün tavşan serisinden aldıkları ve evlerinin bahçesine koydukları heykeli sosyal medyadan paylaşınca eleştiri oklarına maruz kaldı. Eleştirilmesinin sebebi, eseri ters koymasıymış! Klavye kahramanları, neler yazmış neler.







Rachel Hanım dayanamamış olmalı ki, bir açıklama yapmak zorunda kaldı; "Arkadaşlar tavşanı ters koymadım, eser böyle yapılmış ve böyle sergilenmesi gerekiyor." Eleştirenler, bu açıklamadan sonra utandı mı bilmiyorum ama umarım bir daha bilip bilmeden her konuda ahkam kesmeye kalkmazlar...



BU KEZ ŞAŞIRTTI!

"Ruh kardeşim" dediği ortağı Meral Tahincioğlu Peltekçi ile tasarladıkları takılarla adından söz ettiren Aylin Tahincioğlu, cemiyetin en stil sahibi isimlerinin başında gelir. Modayı çok yakından takip eden ve stiline uyarlayan Aylin Hanım, bu stiliyle de hoş görünüyor. Ancak bu kez stilinde küçük de olsa bir 'oturmamışlık' söz konusu! Pantolon ve leopar ceket uyumu harika.







Kumaş pantolon, deri büstiyer uyumu da gayet iyi ancak üçü bir araya gelince olmamış! Ya ceketi daha spor bir kesim tercih emeliydi ya da büstiyeri deri değil kumaş olmalıydı.