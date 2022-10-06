Çok ünlü bir çikolata markasının da sahibi olan bir holdingin yönetim kurulu başkanı Ahmet Toksöz, önceki gün 50. yaşını kutladı. 10 yıl önce kardeşi Zafer Toksöz ile birlikte babası Erol Toksöz tarafından kapının önüne konan ama babasının vefatından sonra holdingin başına geçen Ahmet Bey'in, 50. yaş kutlaması şimdilerde sosyetenin dilinden düşmüyor.





Bugünlerde sosyete, Ahmet Toksöz'ün, Como Gölü'ne bakan 25 dönümlük bir arazi içinde 16. yüzyıldan kalma iki binada hizmet veren Villa d'Este'de 25 oda birden kapatmasını konuşuyor.



Babasının vefatının ardından annesiyle de sorun yaşayan Ahmet Bey, 50. yaşını, dünya jet-set'inin İtalya'daki gözde tatil yeri Como Gölü'nde ve oranın en ünlü oteli olan Villa d'Este'de kutladı. Ahmet Bey'in, Avrupa'nın en lüks ve an pahalı otellerinden olan ve yer bulmanın çok zor olduğu otelde, 25 oda kapattığını öğrendim. Yakın dostu olan yaklaşık 25 çifti de doğum gününe davet etmiş.





Ahmet Toksöz'ün üç gün üç gece süren 50. yaş kutlamasına katılanlar, detay vermekten kaçınıyor ama "muhteşem" demekten de kendilerini alamıyor.



Sami-Rachel Araz Kiresepi, Ömer-Begüm Gazioğlu, Selçuk-Ayşe Yorgancıoğlu, Ömer-Lara Türker Ünsal bu muhteşem partiye katılanlardan birkaçı... Üç gün üç gece süren Ahmet Toksöz'ün Como'daki 50. yaş kutlaması, sosyetenin çenesini daha çok yoracak gibi görünüyor.



BOĞAZ'IN YENİSİ HERKESİN DİLİNDE

İstanbul ve Bodrum yemeiçme ve eğlence hayatına özel mekanlar kazandıran Tayfun Topal'ın geçen ay Boğaz'da açtığı yeni mekanı bugünlerde herkesin dilinde. Özellikle bizim sosyetiklerin öve öve bitiremediği, Tayfun'un Rumeli Hisarı'ndaki balık restoranına sonunda gidebildim. Gerçekten dedikleri kadar varmış.







Dekorasyonu, ambiyansı, yemekleri ve manzarasıyla çok etkileyici bir restoran olmuş. Şimdiden şehrin gözdeleri arasında giren restoranın, yabancı turistlerin de dikkatini çekmeye başladığı kulağıma geldi. Turizme de büyük katkısı olan şehre böyle özel mekanlar kazandıran herkesin emeğine sağlık.



PARİS'TE PARTİ VERDİ

Tasarladığı mücevherlerle tüm dünyada büyük ilgi gören Begüm Kıroğlu, yeni koleksiyonunu, moda haftası ile eşzamanlı olarak Paris'te bir parti ile tanıttı. Paris'te, Seine nehri üzerinde yer alan ve film sahnelerini anımsatan Les Jardins du Pont Neuf'te gerçekleşen partiye,







Tuba Büyüküstün, Serdar Gülgün, Bibhu Mohapatra, Sibil Çetinkaya, Manuel Arnaut, Sobia Shaikh ve Cemal Canseven gibi isimler katıldı. Partiye katılan bir arkadaşım, Kıroğlu'nun ilhamını aldığı Çin kültürünü özümseyen yeni koleksiyonunun çok beğenildiğini söyledi, tebrikler.