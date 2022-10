2012 yılında futbolu bırakan milli kaleci Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, baba mesleğini seçti. Babası gibi futbolcu olmak isteyen Burak, küçük yaşta Galatasaray'ın altyapısında futbola ilk adımı attı.







Sonra Fenerbahçe'ye geçen Burak, şimdilerde ise eğitim için gittiği İngiltere'de top koşturuyor. Londra'nın ünlü futbol kulüplerinden Queens Park Rangers'ın lisanslı oyuncusu olan 15 yaşındaki Burak'ın milli olduğunu öğrendim. Burak, geçen hafta sona eren milli maçlar için U16 Milli Takım'ına çağrılmış. Londra'daki okulundan bir hafta özel bir izin alıp Türkiye'ye gelmiş.







Böylece Burak 15 yaşında ilk kez milli formayı giymiş. Üstelik hazırlık maçlarında ilk 11'de sahaya çıkıp başarılı bir grafik çizmiş. Bu arada Burak, babasının izinden gidiyor ama onun gibi kaleci değil forvet olmuş. Yani babası gol yememek için uğraşırken o ise gol atmak için ter döküyormuş. Burak'ın her vurduğu gol olur inşallah...



HIZLI ÇAPKIN BABA OLUYOR

Çapkınlar Ligi'nin yıllardır as oyuncularından biri olan işadamı Uğur Güven'in iki yıldır flört ettiği Brezilyalı sevgilisi Carla Araujo ile evlenip jübile yaptığını yazmıştım. Meğer onlar da 'önce bebek, sonra nikah' modasına uymuş.







4 Eylül'de İstanbul'da aile arasında evlenen, geçen cuma Bodrum'da düğün yapan çiftin bir oğlu olacak. Hebil Koyu'ndaki bir sitenin iskelesindeki 80 kişilik düğünde, bir de mizansen nikah kıyıldı. Bu mizansen nikaha şahitler de dahil oldu. Çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyorum...



KANKASI REMOS'U TEKNESİNDE AĞIRLADI

İstanbul'un elitleri, cuma günü Göcek'e akın etmişti! Teknelerinde son bir keyif yapmak isteyen sosyetiklerin asıl gitme nedeni ise, Yunanistan'ın Tarkan'ı Antonis Remos'un aynı günkü konseriydi. Göcek ile Fethiye arasında bir koyda yer alan ve sadece deniz yoluyla ulaşılabilen ünlü bir mekanda sahneye çıkan Remos, yine büyük ilgi gördü.







Sosyete böylece, yaz başında Bodrum ve Alaçatı'da da konser veren Remos ile sezonu kapatmış oldu. Bu arada Serdar Bilgili'nin yakın arkadaşı olan Remos'u, konser verdiği koyda demirli olan teknesinde ağırladığını öğrendim. Bilgili, Komşu'dan gelen kankasını otele göndermeyip 'evinde' ağırlamak istemiş.







SİNEMA TUTKUNLARI İÇİN ÇOK ÖZEL BİR SERGİ

Sinema tarihinde çığır açan Stanley Kubrick hayranlarına müjde! New Yorklu yönetmen Kubrick'in tüm çalışmalarına kronolojik bakış sunan sergi, İstanbul Sinema Müzesi'nde davetle kapılarını araladı.







İşadamı Muzaffer Yıldırım ve İstanbul Sinema Müzesi Genel Müdürü Ceyhun Tuzcu'nun ev sahipliği yaptığı sergi açılışına, Stanley Kubrick'in kızı Katharina Kubrick'in yanı sıra pek çok ünlü isim katıldı. Sergi, 1 Mart'a kadar açık kalacak.