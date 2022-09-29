Sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, 'Bir Sonbahar Akşamı'ında bir araya geldi. Onları buluşturan, GÜNAYDIN ve Şamdan Plus Dergisi oldu. Önceki akşam yapılan davet Ataşehir'deki L'Olivetto Restaurant'taydı.







Davete, müzik, sinema ve televizyon dünyasından ünlülerle birlikte iş ve cemiyet hayatından çok sayıda isim katıldı. Kokteylle başlayan davette konuklara L'Olivetto Restaurant'ın menüsünden çok özel lezzetler ikram edildi.









CANLI MÜZİK KEYFİ

Konuklar, Ataşehir bölgesinin en şık ve en gözde İtalyan restoranı olan L'Olivetto'nun hem şık ambiyansını hem de yemeklerini çok beğendi. Burçin Cingöz'ün canlı müzik performansının eşlik ettiği 'Bir Sonbahar Akşamı'nda, davetliler keyifli saatler geçirdi.







Restoranın sahipleri Dilek Çakır ve Dr. Koray Erdoğan ise konuklarla yakından ilgilendi ve onlara, bölgeye böyle şık bir restoran kazandırmak istemelerindeki motivasyonlarını anlattı.









Davete büyük ilgi gösteren cemiyet hayatından birçok ünlü konuk, restoranın ambiyansını ve lezzetlerini çok beğendi.





L'Olivetto Restaurant'taki sonbahar buluşması, restoranın bahçesinde kokteylle başladı. Konuklar ardından yemeğe geçti.