Önceki gün, Burcu Esmersoy'un, aralıktan beri flört ettiği Nazım Akmangil ile evlilik teklifi aldığı İtalya'da vuslata ermek istediğini ama istediği otelde yer açılmasını beklediğini yazmıştım. İstediği, Adriyatik kıyısındaki Polignano a Mare adlı küçük bir kasabada yer alan Borgo Egnazia adlı otelde, yer açılmış ama önümüzdeki yıl!







Evet, yanlış okumadınız... 2025'e kadar dolu olan otelde, 1-4 Eylül 2023 tarihinde yer açılınca müstakbel damat hemen kaparoyu yatırıp düğün için rezervasyonu yaptırmış. Esmersoy, istediği yerde evlenebilmek için maalesef bir yıl bekleyecek.







Bu arada neden Borgo Egnazia'da ısrarcı olduğunu da öğrendim. Esmersoy, o otelde bir düğüne gitmiş ve çok beğenmiş ve "Ben de burada evlenmek istiyorum" demiş. Akmangil de bu isteğini yerine getirmek istemiş. Umarım bir yıl beklediklerine değer.







40'INI ERKEN UÇURDULAR!

Martta Atina'da evlenen Dila Tarkan-Dağhan Doğruer çiftinin 25 Eylül'de bekledikleri oğulları Luca Kartal, sabırsız davranıp 27 Ağustos'ta dünyaya gelmişti. Çiçeği burnunda anne-baba da sabırsız davranıp, önceki gün daha bir aylık olan Luca Kartal'ın 40'ını uçurdu! Adından da anlaşılacağı gibi 'kırk uçurma', bebeğin doğumundan 40 gün geçtikten sonra yapılan bir gelenektir ama Doğruer çifti nedense 40'ını bekleyememiş! Bu arada Dila Hanım, oğlu için öyle bir 40 uçurma daveti hazırlamış ki, doğum günü partisini aratmıyordu. Luca Kartal, sağlık ve mutlulukla büyür inşallah.







MAĞAZASI TALAN EDİLMİŞ!

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Duyguhan Paşabeyoğlu'nun, Tophane'deki kruvaziyer limanında açtığı mağazasının talan edildiğini öğrendim! Duyguhan Hanım'ın, kendi üretimi ev tekstil ürünleri ve aksesuarlarını sattığı mağazasına Katar Emiri'nin ailesinden biri gelmiş. Ürünleri o kadar beğenmiş ki, mağazada ne var ne yok satın almış. Bir anda mağazası boşalınca ne yapacağını şaşıran Duyguhan Hanım, hemen yeni üretime başlamış. Ancak satılan ürünleri ancak bir haftada yerine koyabilmiş.







15 SANATÇI BİR SERGİDE BULUŞTU

Şehirde sanat rüzgarı devam ediyor. Sanatın tüm disiplinlerinde eser üreten bağımsız ve genç sanatçılara destek amacıyla kurulan sanat alanı Loft Art'ta yeni bir sergi açıldı. Şimdiye dek 3 farklı sergide 30 sanatçının 109 eserini sergilediği sanat alanının dördüncü sergisi, 'Bir Kelebeğin Kasırgası' adını taşıyor. 15 sanatçının, tuval, heykel, enstalasyon ve video enstalasyon eserlerine yer verildiği serginin açılış davetine ünlüler katıldı. Sergi 20 Kasım'a kadar açık, bilginize.