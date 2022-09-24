2014'te eşi Neşe Sert'in verdiği böbrek ile hayata tutunan herkesin çok sevdiği iş insanı Ünsal Sert, maalesef Kovid-19 yüzünden mart başında vefat etmiş, sevenlerini yasa boğmuştu.







Şimdilerde ise, Ünsal Bey'in arkasından gözyaşı dökenlerin üzüldüğü başka bir olay yaşanıyor. Sosyete kulislerinde, Ünsal Bey'in ilk evliliğinden olan oğlu Kaan Sert'in, yıllarca kendisine annelik yapan üvey annesi Neşe Sert'e mal paylaşımı konusunda sorun çıkardığı konuşuluyor.







Babasının cenazesinde Neşe Hanım'a destek olduğunu gördüğüm Kaan Bey, iş mal paylaşımına gelince bambaşka bir tavır sergilemeye başlamış! Kaan Bey'in, babasının teknesine ve otomobillerine el koyduğu konuşuluyor. Eşinin vefatının üzerinden aylar geçmesine rağmen halen evden kapı dışarı çıkmayan Neşe Hanım, bu olaylar yüzünden kahroluyormuş. Umarım Kaan Bey, yanlışından döner ve en azından böbreğini vererek babasının sekiz yıl daha yaşamasını sağlayan Neşe Sert'e daha vicdanlı davranır.



83 YAŞINDA 3. KEZ DAMAT OLDU

1990'lı yıllarda, adı İSKİ Skandalı'na karıştığı için aylarca gündemden düşmeyen, artık Ayvalık'ta sakin bir hayat süren eski iş insanı Halil Bezmen, önceki gün evlendi.







Evet, yanlış okumadınız; 83 yaşında olan Halil Bezmen, 18 yıllık hayat arkadaşı Rengin Suar ile Bozcaada'da hayatını birleştirdi. 20 yılı aşkın ünlü siyasetçilerin danışmanlığını yaptıktan sonra Ayvalık'a yerleşerek zeytinyağı üretmeye başlayan Rengin Hanım ile Halil Bey'in nikahına, sadece çok yakın dostları katıldı. Halil Bey'in smokin giymemesine rağmen Rengin Hanım'ım gelinlik giymesi ve duvak takması dikkatlerden kaçmadı. Umarım hep mutlu olurlar.



İZMİRLİ AİLEDEN İSTANBUL'DA KUTLAMA

İzmir'in en köklü ve en ünlü ailelerinden Arkas Ailesi'nin oğlu Bernard Arkas, eşi Funda Arkas için İstanbul'da dillere destan bir doğum günü partisi düzenledi. Ailenin büyüğü Lucien Arkas'ın oğlu olan Bernard Bey, eşinin doğum günü partisi için Maslak'taki ünlü bir restoranı kapattı.







Sonra mekan süslemesi ve organizasyon konusunda en ünlü isimlerden biri olan Candan Varnalı ile anlaştı ve mekanı ona teslim etti. İzmir'den ve İstanbul'dan yakın dostlarını da partiye çağırdı. Duydum ki; İzmir ve İstanbul sosyetesinin bir araya geldiği parti çok eğlenceli geçmiş. Nice senelere Funda Hanım...



TREND RADARI

BU sonbahar giyimde çılgın renkler öne çıksa da güzellikte doğallık ön planda. Hailey Bieber de bu akımın öncülerinden. Başarılı model, sarı saçlarından vazgeçerek özüne dönmüş, kahve tonları kendisine çok yakışmış.







MASKÜLEN kesim takım pantolonları bu sonbaharda da çok sık göreceğiz. Spor ayakkabıların yanı sıra topuklularla uyum sağlayan bu tasarımlar, hem çok kullanışlı ve hem de çok şık.







KAPRİS Mİ, DEĞİL Mİ?

ENİS Arıkan'ın geçen gün sosyal medyada paylaştığı bir hikayeye denk geldim. Kendisinin de olduğu sette yaşanan bir olayı anlatıyordu. Çok ünlü oyuncu arkadaşı, makyajını yaptırıp sahnesini beklemeye başlamış. O halde tam üç saat bekletmişler. Üç saatin sonunda çekime çağırmışlar, o da tüm makyajını silmiş, saçını bozmuş ve yeniden saç-makyaja oturmuş.







"Şimdi siz beni bekleyeceksiniz" demiş. Bu çok ünlü oyuncu kimmiş çok merak ettim doğrusu. Diğer yandan bir oyuncuyu üç saat makyajla bekleten yönetmene mi yoksa bu işin doğasında bu beklemeler olduğunu bilmesine rağmen kapris yapan oyuncuya mı kızmak lazım bilemedim. Karar sizin...



MİLANO ŞIKLIĞI

SON dönemde yıldızı iyice parlayan başarılı influencer Sibil Çetinkaya da, şimdilerde dünya modasının kalbinin attığı Milano Moda Haftası'nı, yerinde takip eden isimler arasında.







Dünyaca ünlü bir markanın misafiri olarak Milano'ya giden Çetinkaya, davet eden markanın tasarımlarıyla Milano sokaklarında arz-ı endam eyliyor. Günde 2-3 kıyafet değiştiren Sibil Çetinkaya'nın en çok bu görümünü beğendim. Özellikle saç ve makyaj seçimi bütün kombini bir üst seviyeye taşımış.