Haziran 2014'te İspanyol aşkı Javier Piles'le evlenen ve mutlu evliliklerini oğulları Carlos Hakan (6) ve Lucas (5) ile perçinleyen Hilal Kosif Piles ile ilgili önceki ay tatsız bir haber almıştım.







Çağımızın illet hastalığı, maalesef henüz 44 yaşındaki Hilal Hanım'a da musallat olmuş ve kendisine göğüs kanseri teşhisi konmuştu. Bu tatsız haber Hilal Hanım'ı ve ailesini çok üzmüş ve korkutmuştu.







Çok şükür önceki gün sevindirici haber geldi. Hilal Hanım'da kanser çok erken teşhis edilmiş. Bu yüzden ameliyata karar verilmiş ve Hilal Hanım'ın iki göğsü de alınarak kanserli hücrelerden tamamen kurtarılmış. Böylece kemoterapi veya başka bir tedaviye de gerek kalmamış. Şimdi hem kendisi hem de ailesi, hastalığın erken teşhis edildiği ve ameliyat ile kurtulduğu için dua ediyormuş. Ben de Hilal Hanım'a çok geçmiş olsun diyorum.



GÖRGÜN TANER'E KRALİYET NİŞANI

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, bu yıl 50. yılını kutlayan İKSV'ye katkıları ve Türkiye-Hollanda arasındaki kültürel işbirliğinin sürekliliğinde oynadığı rol nedeniyle Hollanda Kraliyet Nişanı'na layık görüldü.







Taner'e nişanı, önceki akşam Hollanda Başkonsolosluğu'nda düzenlenen törenle verildi. Taner'e nişanını, Türkiye'de görevine yeni başlayan Hollanda'nın yeni büyükelçisi Joep Wijnands takdim etti. 1983 yılında çalışmaya başladığı İKSV'nin 2002 yılından beri genel müdürlüğünü yapan Taner, bu nişanı fazlasıyla hak ediyor.



FADONUN DİVASI TÜRKİYE'YE GELİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl ilki düzenlenen ve büyük ilgi gören Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin ikincisi 1 Ekim'de başlıyor. 23 Ekim'e kadar sürecek festivalde, 'Fadonun Divası' Mariza, İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.







Üst üste üç kez BBC tarafından 'Avrupa'nın En İyi Sanatçısı' seçilen ve üç kez Grammy'ye aday gösterilen Portekizli sanatçı, 2 Ekim'de AKM'de sahneye çıkacak. Mariza, 3 Ekim'de de Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında CSO Ada Ankara'da konser verecek. Portekiz halk müziği fadoyu, Portekizli bir divadan dinlemek her zaman nasip olmaz, kaçırmayın derim.



ABD'Lİ SANATÇIDAN İSTANBUL'DA SERGİ

İstanbul'daki sanat rüzgarı hız kesmeden devam ediyor. Ardı ardına açılan sergilere son olarak Amerikalı Sanatçı Ross Bleckner'in Türkiye'deki ilk kişisel sergisi eklendi. 90'larda Guggenheim Müzesi'ne retrospektif sergiye davet edilerek,







40'lı yaşlarda retrospektif sergi açan tek sanatçı olarak literatüre giren Bleckner'ın eserleri, Beşiktaş'taki bir galeride sergilenmeye başlandı. 'Angels in Your Head' adlı serginin açılışı için, galerinin sahibi Sevil Dolmacı'nın verdiği davete, ünlüler katıldı. Sergi, 22 Ekim'e kadar gezilebilecek.