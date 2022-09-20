Murat Aslan'ın, sanat uğruna servet harcayan Derin Mermerci'nin yıllardır çok isteyip de bir türlü ulaşamadığı ressam Nur Koçak'ın iki resmini bulup hediye ettiğini yazmıştım geçen ay. Meğer onlar hediye değilmiş! "Tek taşımı kendim aldım" misali Mermerci, sevgilisinin aldığı hediyenin parasını kendisi ödemiş. Derin Hanım, sosyal medyada "Sanatçımızın bu iki eserini çok beğeniyordum ama imkansıza yakın olduğu için kalbimden kısmetimde varsa olur deyip evrene havale etmiştim.







Sabah Murat, 'Sana bir sürprizim var' dedi ve evren yine kalbime göre verdi" deyip sevgilisine teşekkür edince, benim gibi herkes hediye olduğunu sanmıştı. İşin aslı; Derin Hanım, çok istediği bu iki tablonun parasını kendisi ödemiş. Sevgilisi ise; sadece bu tabloların kimde olduğunu öğrenmiş ve satın alma işlemlerini halletmiş. Parasını vermese de yine de teşekkürü hak etmiş bence...



50. YAŞA BURNİNG MAN KUTLAMASI!

Hakan Bulgurlu 50. yaşını doldurdu. Hakan Bey için eşi Stephanie Bulgurlu, yıllarca unutulmayacak sıra dışı bir kutlama organize etti. Hafta sonu gerçekleşen kutlamanın adresi Kapadokya idi. Partinin adı da; 'Burning Hakan'dı.







Nevada Çölü'ndeki Burning Man festivalini aratmayan partiye, Hakan Bey'in kardeşi Nina Lodrik ve eşi İzer Lodrik, Serdar Gülgün ve Begüm Kıroğlu'nun olduğu yaklaşık 100 kişi katıldı. Herkes peribacalarının altında kurulan çadırlarda kaldı. Parti, ünlü DJ'lerin performanslarıyla sabaha kadar sürdü. Stephanie Bulgurlu, eşi için Burning Man'i Kapadokya'ya taşıdı.



KITALARARASI AŞK DEVAM EDİYOR

Ünlü mimar Melkan Gürsel ile işadamı Taha Tatlıcı'nın beş yıllık ilişkisi önceki yıl sürpriz bir şekilde bitmişti. Ayrılığın ardından 1.5 yıl gönül kapısını herkese kapayan Melkan Hanım, geçen yıl haziranda Amerikalı Morris Reid ile flört etmeye başlamıştı. Sık sık Türkiye'ye gelen Morris Bey ile Melkan Hanım'ın bu aşkının uzun soluklu olup olmayacağı merak ediliyordu.







Çok ortalarda gözükmedikleri için ben de akıbetini bilmiyordum. Önceki gün rastladığım bir arkadaşım, aşıkları birkaç hafta önce Bodrum'da gördüğünü söyledi. Demek ki, kıtalararası aşk sürüyor...



İTALYA'DA KIZINI EVLENDİRDİ

Yıllar önce Amerika'ya yerleşen Ceylan Tecimer kayınvalide oldu. Eski eşi Feridun Görgün'den olan, bir dönem Amerika'da mankenlik yapan -Atıl Kutoğlu için İstanbul'da podyuma çıkan- kızı Nesligül Görgün, 2013'den beri flört ettiği İtalyan Brando Maria Nispo ile evlendi.







Geçen hafta İtalya'da gerçekleşen düğüne, Mehmet Birgen de mayısta evlendiği kendisinden 45 yaş küçük olan Ukraynalı tescilli güzel Diana Hanım ile katıldı. Ben de mutluluklar diliyorum...