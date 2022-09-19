Şeyma Subaşı’nın Mısırlı sevgilisiyle uyuşturucu kullanırken çekilmiş videosu ortalığı karıştırdı. Skandalın ardından Şeyma’ya ilk darbe anlaşma yaptığı şirketten geldi! Subaşı’nın marka yüzü olduğu spor şirketi, tanıtım partisini iptal ettiğini açıkladı

Bugünlerde, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile uyuşturucu kullanırken çekilmiş görüntüleriyle gündemde olan Şeyma Subaşı, kendisiyle birlikte bir markayı da yaktı! Şeyma, popülerliği sayesinde bir spor giyim markasının kreatif direktörü olmuştu ve geçtiğimiz cuma günü de imza attığı koleksiyonun tanıtımını yapacaktı.







Marka, aynı zamanda reklam yüzü olan Şeyma ile birlikte mağazasında tanıtım partisi verecekti. Ancak o görüntülerden sonra parti iptal oldu.







Subaşı'nın, katıldığı bir partide uyuşturucu kullanırken çekilmiş videosunu GÜNAYDIN muhabiri Gökhan Gökduman ortaya çıkardı.





Markadan, "Bugün gerçekleştireceğimiz tanıtım etkinliğini ileri bir tarihte gerçekleştirmek üzere erteleme kararı aldığımızı üzülerek belirtmek isteriz. Yeni davetle ilgili detayları en kısa sürede paylaşacağız" diye bir mail geldi.







Sanırım marka, Şeyma'yı devre dışı bırakıp başka bir şekilde tanıtım yapmaya çalışacak. Şeyma, daha önce de yeme-içme ve moda sektörlerinde girişimlerde bulunmuş ve başarısız olmuştu. Bu kez daha başarılı olup olmayacağı belli olmadan işi sona ermiş oldu.



İLK YATIRIMINI YALISINDA TANITTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, geçen yıl, 47 yaşındayken ilk kez iş hayatına atılmıştı. Dinçköklerin gelini olan yakın arkadaşı Esra Dinçkök ile ortak olup kozmetik işine girmişti. Ancak Beyaz Türklerin diline doladığı bu ortaklığın meyvesi bir türlü hayata geçmemişti.







Öğrendim ki; bu kozmetik işinden vazgeçip yeni bir iş koluna yatırım yapmışlar. Dünyaca ünlü fotoğrafçımız Mert Alaş'ın geçen yıl kurduğu ve adına doğum yılını verdiği içecek markasının yatırımcısı olmuşlar. Nevbahar Hanım, yatırım yaptıkları markayı sosyetik dostlarına tanıtmak için yalısında bir davet verdi.







Nevbahar Hanım'ın ortakları Esra Tümen ve Mert Alaş ile birlikte ev sahipliği yaptığı davete, eşi Ali Koç, kayınvalidesi Çiğdem Simavi, kayınpederi Rahmi Koç ve eltisi Caroline Koç başta olmak üzere yaklaşık 350 davetlinin katıldığını öğrendim. Muhteşem geçen yalı daveti dilden dile dolaşmaya başladı bile…



AMANSIZ HASTALIK ONU DA BULMUŞ

Ünlü şef Memet Özer ile ilgili tatsız bir haber vermiştim geçen ay. Beyninde bir kitle tespit edilen Memet, apar topar ameliyata alınmıştı. Bir anda ortaya çıkan bu durum, hepimizi çok üzmüş ve çok kaygılandırmıştı.







Hepimiz patolojiden gelecek müjdeli haberi bekliyorduk. Ancak olmadı! Çağımızın amansız hastalığı maalesef onu da bulmuş. Beyin lenfoma teşhisi konulan ve yaklaşık dört ay kemoterapi tedavisi görecek olan Memet'ten bu kez müjdeli haber alacağız. Hem pozitif kişiliği hem de sevenlerinin manevi desteğiyle bu hastalığı yeneceğine eminim.



BOĞAZ'DA YORGUNLUK ATTILAR

Geçen hafta sanat peşinde koşmaktan yorgun düşen İstanbul'un elitleri, haftayı kapatırken otomobil lansmanına katıldı. Boğaz'da bir otel bahçesinde gerçekleşen, ünlü bir markanın yüzde yüz elektrikli modelinin tanıtımı, birçok ünlü ismi bir araya getirdi.







Markanın Türkiye genel müdürü Murat Berkel'in ev sahipliği yaptığı partide önce otomobil tanıtıldı ve ardından Hakan Yılmaz'ın dijital sanat gösterisi başladı. Konuklar, gösteri sonrası başlayan canlı müzikle eğlenceli saatler geçirdi. Böylece haftanın yorgunluğunu atmış oldular.