Ünlü şarkıcı Sibel Can ile sunucu Hakan Ural'ın evliliklerinden olan oğulları Engincan Ural damat oluyor. Magazinden uzak bir hayat süren, sosyete dünyasında kendisine iyi bir arkadaş çevresi edinen Engincan Ural, nisanda, uzun süredir aşk yaşadığı Merve Kaya'ya evlilik teklif etmişti. Herkes ne zaman evleneceklerini merak ediyordu! Herkesin merakından gidereyim...







Genç çift, 8 Ekim'de Bodrum'da vuslata erecek. Son dönemde pek bir moda olan iki gece üç gün sürecek düğünle evlenecek çiftin bu mutlu gününe 200 kişi şahitlik edecek. Peki Sibel Can, oğlunun düğününde eğlence işini hangi meslektaşına emanet edecek dersiniz? Hiç kimseye! Düğünde sahneye kendisinin çıkacağını öğrendim. Ünlü şarkıcı, nikahın ardından en sevilen şarkılarını, oğlu, gelini ve davetliler için söyleyecekmiş. Herhalde o gece, meslek hayatının en özel gecesini yaşayacaktır. Merve ile Engincan'ın mutlulukları daim olur inşallah.



FRANSIZ OTELİN RESTORANI TÜRK ŞEFE EMANET

Ülkemize yabancı şefler gelip gitse de, burada restoran açsalar da lezzet tutkunları şeflerimizden vazgeçmiyor. O yüzden ülkemizdeki uluslararası oteller bile bizim şeflerimizle çalışıyor. İşte bir örnek daha.







Dünyanın en büyük Fransız otel zincirinin İstanbul Taksim Meydanı'ndaki oteli de restoranını, başarılı şef Murat Bozok'a emanet etti. Bozok, otelin Fransız restoranının koordinatörü oldu ve özel bir mönü hazırladı. Tarihi yarımada ve Boğaz manzaralı restoranda, İstanbullular ve yabancı turistler artık Bozok'un elinden yemekleri tadacak.



SANATA HİZMETE DEVAM

10 yıl önce kurduğu kültür ve sanat platformu ile takdir toplayan işlere imza atan Nazlı Keçili, yeni sezona da çok iyi hazırlanmış. İstanbul Bienali ve Contemporary İstanbul için hem yetişkinlere hem de çocuklara özel turlar hazırlayan Nazlı Hanım, ekimde şehir dışındaki kültür ve sanat turlarının startını verecek.







İlk şehir dışı turunu, 8-9 Ekim'de Baksı Müzesi ve Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesi'ne düzenleyecek. 27-30 Ekim'de bir grup sanat tutkununu Venedik Bienali'ne götürecek. Bienali bir bilenle gezmek gibisi olmaz!



30. YILLARINI KUTLADILAR

Son zamanlarda ardı ardına mutsuz evlilikler ve boşanma haberleri duysak da Barış-Alize Tansever çiftininki gibi örnek evlilikler de var. 1992 yılında BURC'daki (Boğaziçi Mezunlar Derneği) düğünlerine şahitlik ettiğim çift, evliliklerinde tam 30 yılı geride bıraktı. İkili bu mutlu günlerini,







İstanbul'un klasikleri arasına giren Ulus'taki mekanlarında yakın dostlarıyla birlikte kutladı. Barış-Alize Tansever'i ben de tebrik ediyorum, umarım daha nice yıllar mutlu-mesut aynı yastığa baş koyarlar.