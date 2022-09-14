2022 yılı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü eski başkanı, işadamı Serdar Bilgili'nin yeğenlerine maalesef mutsuzluk getirdi! İlk tatsız haber, ablası Şerife Ercantürk'ün kızı olan yeğeni Şebnem Timuçin'den gelmişti.







Hatırlarsınız; Şebnem Hanım'ın iki yıl büyük aşk yaşadıktan sonra geçen yıl 9 Ekim'de evlendiği Cumhur Timuçin'den boşanabilmek için bir yılın dolmasını beklediğini yazmıştım. İkinci tatsız haber, bu kez Serdar Bilgili'nin kız kardeşi Sevil Bilgili'nin oğlu olan, Sinan Temo'dan geldi.







Temo, 2017 baharında İstanbul'un eltilerinin neredeyse tamamının katıldığı dillere destan bir düğünle, Yeşim-Mehmet Dilber çiftinin kızları Mina Dilber ile evlenmişti. Aralarına ne girdi bilmiyorum ama 5.5 yıllık evlilikleri maalesef tek cesede son bulmuş.



CAZ TUTKUNLARININ FESTİVALİ BAŞLIYOR

Bu ay İstanbullular sanatla birlikte müziğe de doyacak. 17 Eylül'de başlayacak 17. İstanbul Bienali'nin ardından 24 Eylül'de de 32. Akbank Caz Festivali start alacak.







9 Ekim'e kadar sürecek olan festival, bu yıl 22 farklı mekanda, dünyadan ve Türkiye'den 120'nin üzerinde önemli caz sanatçısının performansına ev sahipliği yapacak. Festival ayrıca Oyuncak Müzesi ve Akbank Sanat'ta üç ayrı çocuk atölyesi ile çocukları da cazın renkli dünyası ile bir araya getirecek...



BU VEDA ONA YAKIŞMADI!

Galatasaray altyapısından yetişen, Atletico Madrid ve Barcelona'da top koşturan Arda Turan, profesyonel futbol kariyerini noktaladı. İlginçtir ki bunun duyurusunu eşi Aslıhan Doğan Turan'ın YouTube kanalından yaptı!







Parlak bir kariyer geçmişine sahip Arda'nın, eşinin kanalında bir video yayınlayıp, "Benden bu kadar" demesi, bence incelikle işlediği kariyerine yakışan bir veda olmadı. Videodaki üslubu, kullandığı sözcükler ve samimiyeti şüphesiz herkese geçmiştir ve mesajı da yerine ulaşmıştır. Ancak keşke bu vedayı, eşinin kanalından değil de kariyerine uygun bir mecradan yapsaydı.



50'NCİ YILA ÖZEL KONSER

Bilim insanı merhum Prof. Dr. Hıfzı Özcan tarafından Kadıköy'de bir apartman dairesinde dernek olarak kurulan, merhum Sakıp Sabancı'nın desteği ile kurumsallaşan Türk Spastik Çocuklar Vakfı'nın hikayesi 50'nci yılını doldurdu.







Dilek Sabancı'nın yönetim kurulu başkanı olduğu vakıfın 50'nci yılında önceki akşam Erol Evgin konser verdi. Gelirinin, 50 bebeğin tedavisinde kullanılacağı bu konser için emeği geçen herkesin gönlüne sağlık.