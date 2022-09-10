Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in küçük torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ ile ilgili sürpriz haberi, hafta başında tüm Türkiye benden öğrenmişti.







Kaan Demirağ ile evli olan Aslışah Hanım'ın, geçen yıl 26 Eylül'de dünyaya getirdiği oğlu Cem daha bir yaşını doldurmadan yine hamile kaldığını duyurmuştum.







Oğlunu doğurduktan dokuz ay sonra yine hamile kalan Aslışah Hanım'ın bebeğinin cinsiyetini de yine ilk benden öğrenin. Yaklaşık 3.5 aylık hamile olan Aslışah Hanım'ın da, ikinciye baba olacağı için mutluluktan ayakları yere basmayan Kaan Bey'in de bu kez gönlünden bir kız geçtiğini yazmıştım.

Öğrendim ki, Allah gönüllerine göre vermiş.







Demirağ çiftinin kızları olacakmış. Engin Altan Düzyatan ile mutlu bir evliliği olan büyük kızları Neslişah Alkoçlar Düzyatan'dan bir erkek bir de kız torunları olan Gülşah- Ender Alkoçlar çifti, böylece kız ve erkek torun sayısını eşitlemiş olacak. Umarım Aslışah Hanım, kızını sağlıkla dünyaya getirir.



ÜÇÜNCÜ YILA ÖZEL SERGİ

İş insanı Erol Tabanca'nın, memleketi Eskişehir'e kurduğu ve kızı İdil Tabanca'nın yönettiği OMM (Odunpazarı Modern Müze) üçüncü yılını doldurdu. Uluslararası sanat camiasında büyük takdir gören ve ödüller alan OMM, üçüncü yıldönümünü, özel bir sergiyle kutluyor.







Müzenin, yerli ve yabancı 38 sanatçıyı bir araya getirdiği 'Yas ve Haz' adlı sergi, 7 Eylül'de ziyarete açıldı. Resimden fotoğrafa, heykelden video ve yerleştirmeye kadar uzanan çeşitli disiplinlerde üretilmiş eserlerin yer aldığı bu özel sergi, 30 Temmuz 2023'e kadar açık kalacak.



YAVRU KARTAL YUVASINA KAVUŞTU

Sevgilisi Dağhan Doğruer ile 3 aylık hamileyken Komşu'da evlenen sosyetenin ve sosyal medyanın ünlü ismi Dila Tarkan Doğruer'e doktoru doğum için 25 Eylül'e gün vermişti. Ancak henüz adına bile karar veremedikleri oğulları, sabırsız davranıp 27 Ağustos'ta dünyaya gelmişti. Öğrendim ki Doğruer çifti, oğullarına sonunda bir değil iki isim birden bulmuş: Luca Kartal…







Fanatik bir Beşiktaşlı olan Dağhan Doğruer'in, kulübüne olan sevdasından dolayı oğlunun ikinci adını Kartal koyduğunu öğrendim. Anlayacağınız Beşiktaş'a, tam anlamıyla yeni bir yavru Kartal geldi.



TREND RADARI

Triko-şort sezonu, resmen başladı. Ne çok serin ne çok sıcak eylül ayı için popüler görünüm, kısa şortlar ve ince trikolar olacak. Özellikle açık renkleri denemenizi öneriyorum.







Püskül detayını kıyafetlerde görmeye alışmıştık. Bu sezon küpelere geçiş yapıyorlar. Püsküllü küpeler, hareketli bir stil isteyenler için küçük ama önemli bir detay olacak.







DETAYLARA DİKKAT!

ARDA Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, influencer'lığı çok sevdi. Paylaşımları da, markalarla iş birlikleri de her geçen gün artıyor. Takmış bu işi kafasına belli; zaten ne yaparsa iyi yapıyor ve bu işte de emin adımlarla ilerliyor.







Ancak bazen minik detayları gözden kaçırabiliyor! İşte bir örnek…







Geçenlerde tanıtımını yaptığı bir fön makinesinin kablosunu bile daha açmamış ama kullandığını ve iyi sonuç aldığını söylüyor :)) Aslıhan Hanım, aman dikkat; bunlar takipçilerinizin gözünden kaçmaz. En etkili influencer'lar arasına girmek üzereyken böyle hatalar yapmayın. Takipçilerinizin güvenini kaybederseniz geri kazanması pek kolay olmaz!



BU KEZ OLMAMIŞ!

GÜZEL oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir kozmetik markasının davetlisi olarak Venedik Film Festivali'ne katıldı. Daha önce de uluslararası festivallerde kırmızı halılarda boy gösteren Deniz'in kıyafet seçimi maalesef öncekilerine göre oldukça sönüktü!







Ünlü oyuncunun gala gecesinde giydiği elbisesinin, demode diyebileceğimiz dekoltesi ne yaşına, ne de genelde daha cesur olduğu stiline uymuştu. Kadife kumaşlı elbisenin boyunu da ayakkabı seçimini de hiç beğenmedim. Çok daha şık hallerini gördüğüm için şaşırdım doğrusu.