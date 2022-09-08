Şimdiye kadar sadece iki kez gerçekten aşık olduğunu söyleyen oyuncu Tuba Ünsal'ın 2.5 yıl süren aşk orucu geçtiğimiz ay sona ermişti. İlişkinin adını koyana kadar en yakınlarından bile gizlediği sevgilisi Serdar Turan, tanıdık bir isim olmadığı için sosyete ve sanat çevresinde merak uyandırmıştı.







Herkesin merakını gidereyim… Aralıkta 41 yaşına basacak olan Tuba Ünsal 'çıtır' bir sevgili bulmuş; Serdar Turan 34 yaşındaymış! Ünsal gibi başından üç evlilik geçmese de Turan da bir kez evlenip boşanmış.







Los Angeles'ta bir süre birlikte yaşadığı ve orada evlendiği Çılga Yeşilyaprak ile iki yıl evli kalmış. Geçen yılın sonunda yurda kesin dönüş yapan çift, bu yılın başında da boşanmış. Tuba Ünsal'ın 'gerçekten' aşık olduğu söylenen çıtır sevgilisi ile ilişkisi, resmiyete dökülecek mi yoksa maziye mi karışacak bekleyip göreceğiz.



ŞEHİRDE SANAT SEZONU BAŞLIYOR

Özellikle Bodrum'da bu yaz sanata doyan İstanbullular için, bugün de şehirde sanat sezonu başlıyor. Çağdaş fotoğraf sanatının önemli temsilcilerinden Christina Dimitriadis'in Türkiye'de ilk kez sergilenecek Island Hopeng projesi bugün Akaretler'de sanat tutkunları ile buluşacak.







Merakla beklenen İstanbul Bienali de, 15 Eylül'de özel gösterimle start alacak. Yine 15 Eylül'de, İstanbul Bienal'i ile eş zamanlı olarak, bir otelde, insanın doğa üzerindeki tahribatına dikkat çeken 'Direniş' adlı sergi açılacak.



MÜJDELİ HABER HENÜZ GELMEDİ

Yıllardır evlilikten kaçan Yeşilçam'ın 70'li yıllardaki ünlü çocuk yıldızı Menderes Utku, artık baba olmak istediği için Lübnanlı sevgilisi Sura Zaatari ile haziranda, Bodrum'da evlenmişti. 59 yaşında damat olan Yeşilçam'ın afacanının 60'ında da baba olacağına kesin gözüyle bakılıyordu.







İzdivaçlarının üzerinden üç ay geçti ama henüz müjdeli haber gelmedi! Müjdeyi vermek için belki de o kritik sürenin geçmesini bekliyorlardır. Allah gönüllerine göre verir inşallah.



ÜNLÜ GOLFÇÜLER BODRUM'DA BULUŞTU

İş ve cemiyet hayatının ünlü golfçüleri, geçen hafta sonu, o beyaz topun peşinden koşmak için Bodrum'daydı. Hiçbir turnuvayı kaçırmayan ünlü golfçüler, bu kez geleneksel TAV Passport Bodrum Golf Cup'ta bir araya geldi.







Ünlü golfçüler, turnuvada dereceye girebilmek için büyük bir mücadele verdi. Bodrum Golf Kulübü'nde, iki gün süren turnuvanın sonunda kazananlar, törenle ödüllerini aldı. Renkli geçen ödül törenine, ünlü isimler de katıldı.