Merakla beklenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğünü maalesef yapılamadı. Dün akşam yapılması gereken düğün İstanbul'daki hava muhalefeti nedeniyle yarına ertelendi. Havanın azizliğine uğrayıp son anda düğünü ertelemek zorunda kalan Özdemir ile Koç, kına gecesini ve bekarlığa veda seremonilerini ise sorunsuzca yerine getirdi.







Koç, klasik bir bekarlığa veda partisi yaptı, erkek arkadaşlarıyla toplanıp eğlendi ama müstakbel gelin hanımın kına gecesi çok sıra dışı oldu! Ne mekan, ne kıyafetler ne de müzik kına gecesine uygundu! Demet Özdemir, düğünü yapacakları Boğaz'daki otelin havuz başında kınasını yaktı!







Kına kıyafeti ise mayo ve üzerine giydiği pareoydu. Neyse ki başında kırmızı duvağı vardı! Demet Özdemir, sanki kına gecesi değil de havuz partisi yaptı. Farklı bir şey yapmak istemiş olabilir ama bence kına gecesinin ruhunu katletmiş.







ASİSTANINDAN DUYGUSAL ANMA

Önceki gün merhum Üzeyir Garih'in aramızdan ayrılışının 21'inci yıldönümüydü. 45 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Lili Garih, kızı Dalia Garih ve oğlu İzzet Garih, Üzeyir Bey'i dualarla andılar. Bu arada Üzeyir Bey için en duygusal paylaşımı, merhum ortağı İshak Alaton'un kızı Leyla Alaton yaptı. Paylaştığı fotoğrafının altına, "İş hayatıma onun asistanı olarak başlamak hayatımın en büyük şanslarındandır. İyi kalpli, bilge, üretken, hümanist, özel ve asil ruh, nurlarda uyu, hiç ama hiç unutmayacağız" diye yazdı. Herkesin çok sevdiği Üzeyir Bey'e, ben de bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.







PİŞMANLIĞINI GİZLEMEDİ

Fenomen Gamze Erçel, sosyal medyada takipçilerinden gelen, "Yüzünüzde bir değişiklik var, bir şey mi yaptırdınız?" sorusuna açık yüreklilikle cevap verdi. "Botoks yaptırdım ama sevmedim. Bir daha da yaptırmayacağım, mimiksiz halimi sevmedim" dedi. Erçel'in samimiyetine ve dobralığına bayıldım.







Ünlülerde pek rastlamadığımız bir şey bu. Ayrıca bu kadar takipçisi olan birinin, artık neredeyse çocuk yaşta kızların bile yaptırmaya başladığı botoks hakkında böyle bir şey söylemesini de çok değerli buluyorum. En azından takipçileri, botoks yaptıracakları zaman bir kez daha düşünür.







KENDİNE YAZIK ETME!

Birçok projede yer alan oyuncu Hande Doğandemir'in katıldığı bir etkinlikten paylaştığı kareler dikkatimi çekti. Fotoğraflardaki kişi sanki kendisi değildi! Bu durum benim gibi pek çok takipçisini de şaşkına çevirdi. Doğandemir, ya fotoğrafa uyguladığı fotoşopun dozunu kaçırmış ya da yüzüne estetik yaptırmış! Hangi ihtimal olursa olsun, o güzelim Hande Doğandemir gitmiş yerine bambaşka bir kadın gelmiş. Genç ve güzel bir oyuncu, niye bu yollara başvurur anlamıyorum. Umarım fotoşoptan ibarettir, estetik yaptırdıysa yazık olmuş…







TARZA KARAR VEREMEMİŞ!

Yazın bot giyme trendi uzun süredir hayatımızda, artık görmeye de alıştık diyebiliriz. Ancak kombin ve model seçimi çok önemli. Uzun süredir kalbi boş olan ve ortalarda pek gözükmeyen Ceylan Çapa'nın seçimi ise pek doğru olmamış. Botlar daha bohem görünümlere yakışıyor ya da spor parçalarla kombinlendiğinde güzel duruyor… Ceylan Çapa'nın tercih ettiği elbise, oldukça feminen bir model. Madem botta bu kadar ısrarcı bari rengi doğru seçseydi. Koyu renk botlar, tüm görünümün önüne geçmiş.







Sezonu tartışmasız açık ara önde götüren pembe ve tonları, etki alanını genişletmeye devam ediyor. Sezon bitiyor, modası geçti diye düşünmeyin. Pembenin yüksek çekim gücünden faydalanmadan sezonu kapatmayın.







Düşük belli jean'lerin ardından kargo pantolonlar da geri döndü. Klasik çizgilerinin dışında zamana ayak uyduran kargo modeller bu sezon daha cesur ve daha abartılı olacak.







Yazın başından beri popüler olan lila tonu aksesuarlara da yansımıştı. Bu popülerlik devam ediyor, özellikle çantalarda. Bu sezon lila renkli çantalar stillere yumuşak bir dokunuş katacak.