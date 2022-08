Her yıl eylülde Harbiye Açıkhava'da bir dizi konser veren Tarkan'ın, pandemi yüzünden ara verdiği konserlerine bu yıl başlaması bekleniyordu. Ancak bir ay önce açıklanan konser programında Tarkan olmayınca herkesi bir merak sarmıştı. Merakları gidereyim;







Tarkan'ın konsere çıkmamasının nedeni fazla kiloları! Tarkan, pandemide aldığı kiloları verememiş ve bu halde hayranlarının karşısına çıkmak istememiş. Harbiye konserlerini çok önemseyen Tarkan, fazla kilolarının yanı sıra arzu ettiği sahne performansını sergilemeyeceğini de düşünüp "Ben bu yıl da yokum" demiş. Çok üzülen Tarkan hayranları, "Madem öyle niye 9 Eylül'de İzmir'de konsere çıkacak?" diye sorabilirler. Cevap vereyim. İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı olduğu için, o konseri koşullu kabul etmiş; "Sahne büyük olacak, izleyiciler uzak bir mesafeden izleyecek ve yakından görüntü alınmasına izin verilmeyecek." Tarkan ne kadar kilo almış olabilir ki, çok merak ettim.



Binbir surat Bensu!

zel hayatında mutluluğu yeniden yakalayan Bensu Soral, şimdilerde özel bir film projesi için sette. Sette çekilmiş bazı karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Soral, bu paylaşımıyla filme ve karakterine dair ipuçları da vermiş oldu.







Fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla Soral bu projede, birden fazla karakter ve görünümle karşımıza çıkacak. Paylaştığı fotoğrafların her birinde bambaşka bir Bensu Soral yer alıyor.







Paylaşımlar sonrası karaktere dair analizler yapıladursun, güzel oyuncu bu fotoğraflarla hayranlarının merakını iyice artırıp beklentiyi yükseltti. Bakalım nasıl bir proje geliyor.



New York'a Türk çıkarması!

Eğitim, kültür ve sanatta iş birliği yapma ve Amerikan kamuoyuna, Türkiye'yi anlatma misyonu ile faaliyet gösteren ve Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer'in eş başkanı olduğu Amerikan Türk Cemiyeti (ATS), bu yıl geleneksel galasını, 25 Ekim'de New York'ta yapacak. Başarılı Türk girişimciler onuruna yapılacak gala öncesi de Goldman Sachs'la yatırım ve girişimcilik konferansı düzenlenecek.







ATS'nin etkinlikleri, 28 Kasım'da Miami'de, Türk çağdaş sanatının tanıtılacağı davetle devam edecek. 2020'de ATS'ye eş başkan olan Suzan Sabancı Dinçer, çok iyi işler yapıyor, ellerine sağlık.



Sezon bitiyor sergiler bitmiyor

Yaz sezonunun sonuna yaklaştığımız bugünlerde, Bodrum'daki sergiler hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 'Bonbon Şeker' heykelleriyle tanınan dünyaca ünlü Fransız heykeltıraş Laurence Jenk'in sergisi açıldı.







Serginin açılışına, Bodrum'daki ünlü tatilciler büyük ilgi gösterdi. Sergi 3 Eylül'e kadar açık, bilginize…