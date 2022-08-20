Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, işindeki başarısını özel hayatında da sürdüren nadir sanatçılardan biri. Eşi Neşlişah Hanım, oğlu Emir Aras ve kızı Alara ile mutlu bir aile hayatı sürüyor. Aile hayatıyla, sanatçı dostları için örnek de teşkil eden Düzyatan, işi dışında neredeyse tüm vaktini eşi ve çocuklarına ayırıyor. Hobilerini yaparken bile onları yanından ayırmıyor. Su sporlarına tutkun olan Engin Altan Düzyatan, önceki gün Bodrum'da kitesurf yaparken eşi Neslişah Hanım ve çocukları Emir Aras ve Alara da yine yanındaydı.







Neslişah Hanım, çocuklarıyla birlikte, kitesurf için hazırlık yapan eşine yardımcı oldu sonra da Düzyatan denize açılıp rüzgarla dans ederken hayranlıkla onu izledi. Düzyatan kitesurf'ü bitirip kumsala çıkarken hem Neslişah Hanım hem de Emir Aras ve Alara koşarak yanına gitti ve onu sarılarak karşıladı. Düzyatan'ın eşi ve çocuklarıyla bu romantik anları işte böyle fotoğraf karelerine yansıdı. Allah bozmasın, umarım hep böyle mutlu olurlar.



ÇEVREYİ KORUYAN SIRA DIŞI BİR SERGİ

Nişantaşı'nda tarihi ve mimari öneme sahip Taş Konak'ta yer alan Kalyon Kültür, bu kez Kalyon Holding ve Home Art işbirliğinde dünyamızdaki kısıtlı kaynakları, bilinçli tüketme düşüncesini temel alan 'İleri Dönüşüm Sergisi'ni sanatseverlerle buluşturdu.







Küratörlüğünü Ceren- Irmak Arkman'ın, proje koordinatörlüğünü Gülderen Tumba'nın üstlendiği sergide, ünlü mimar ve tasarımcılar, ikonik yerel objeleri ve inşaat malzemelerini, kullanılabilir eşyalara dönüştürmüş. 31 Ağustos'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilirsiniz...



TREND RADARI

LOGOMANIA trendinin dozunu düşürme zamanı geldi. Logolar hâlâ hayatımızda ancak baştan sona logolu giyinme ve abartılı olanları bir süre geri plana atmakta fayda var.







GÖSTERİŞLİ, altın metal küpeler, yaz sezonundan sonbahara da geçiş yapıyor. Büyük altın küpeler, en sade stillerde özellikle yıldız parça olarak yer alacak.





KISA GÖSTERMİŞ

Bir dönemin ünlü modellerinden sunucu Özlem Yıldız, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette bu yazın trendlerinden biri olan cut-out detaylı bir elbise tercih etmiş. Cut-out detaylı tasarımlarda denge çok önemli.







Yanlış bir kesim veya aksesuar tüm görüntüyü bozabiliyor. Bu elbiseye de kumaşından dolayı çok bayılmadım ama asıl hata Yıldız'ın bilekten bağlı sandaletleri. Özlem Yıldız, bacak boyunu olduğundan kısa gösteren bu sandaletlerinin yerine daha zarif bir model tercih etmeliydi.