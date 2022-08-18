Türkiye'nin 7. zengini 72 yaşındaki işadamı Nihat Özdemir'in, kendisi gibi golf tutkunu 50'li yaşlardaki Nursel Çökelek ile flört ettiğini ilk bu köşede okumuştunuz. Hatta Nihat Bey, Nursel Hanım'ı, çocuklarıyla tanıştırdığı için, sosyete kulislerinde evlenecekleri bile dillendirilmişti. Henüz evlilik yolunda bir adım atmadılar ama gidişat onu gösteriyor. İşte bu da kanıtı…







Hafta sonu Bodrum'da şirketler arası golf turnuvası düzenlendi. İkili de turnuvaya katıldı. Turnuvaya şirketlerinden biri adına katılan Nihat Özdemir'in partneri Beyhan Benardete'ydi. Müstakbel eşi Nursel Çökelek de, Özdemir'in başka bir şirketi adına, Halil Bahçecioğlu ile yarıştı. Birlikte turnuvalara katıldıklarına ve hatta Nursel Hanım'ım, Nihat Bey'in şirketini temsilen yarıştığına göre bu aşkın gizlisi saklısı kalmamış. Yakında evlilik haberleri gelirse hiç şaşırmam.







LONDRA'DA KONSER HEDİYE ETTİ

Sosyetenin ünlü ismi Mine Kalpakçıoğlu'nun önceki gün doğum günüydü. 12 yıldır flört ettiği, kendisinden 9 yaş küçük sevgilisi Mert İncekara, öyle bir doğum günü kutlaması organize etti ki, Kalpakçıoğlu'nu mutluluktan havalara uçurdu. Mert Bey; Mine Hanım'ı, en sevdiği müzik gruplarından bir olan Coldplay'in Londra'daki konserine götürdü. Coldplay'in Wembley Stadı'ndaki konserini en iyi yerden izleyen Mine Hanım'ın mutluluğu görülmeye değerdi doğrusu.







BODRUM'DA YENİ BİR SERGİ

Bu yaz sanatın merkezi olan Bodrum'da önceki gün bir sergi daha açıldı. Yıllardır Bodrum'da yaşayan ressam Ali Atmaca, sanat etkinlikleriyle öne çıkan bir otelde, 'Innocent Women' adını verdiği sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Ali Atmaca ile otelin genel müdürü Marc Matar'ın ev sahipliğinde düzenlenen serginin açılı davetine; iş, sanat ve cemiyet dünyasından ünlü simalar katıldı. Sergi 15 Eylül'e kadar açık, bilginize…







TATİLDE BULUŞTULAR

Aslı Behlil'in Volkan Ozan'dan olan, ancak annesinin kızlık soyadını kullanan oğlu Emir Behlil ile 2010'da evlendiği eşi Aslı Behlil, Bodrum'da ortaya çıktı. İki oğulları olan çift, Emir Bey'in kardeşi Lara Özsüer ile eşi Cem Özsüer'in teknesine misafir oldu. Aslı Behlil'in Kaya Ersu'dan olan kızı Lara Özsüer ile 2016'da evlendiği Cem Özsüer, 2018'de dünyaya gelen oğullarıyla birlikte konuklarını ağırladı. Grup çoluk çocuk keyifli saatler geçirirken arkadaşım Ersin Al da görev başındaydı. Böylece Behlil ve Özsüer çifti, yıllar sonra görüntülenmiş oldu.