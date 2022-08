'Olayların kadını' sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı yine herkesin dilinde! Çünkü bir kez daha hamile olduğu konuşuluyor. Subaşı'nın iki kez ayrılıp geçen ay tekrar barıştığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den yine hamile kaldığı dedikodusu şu sıralar kulislerde tavan yapmış durumda! Hatırlarsanız; geçen yıl mayıs ayında da, Alsaloussi ile evlilik hazırlıkları yaptığı sırada Subaşı'nın hamile olup olmadığı magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.









Gizemli pozlarla sosyal medyayı sallayan Şubaşı, bir açıklama yapmadığı için de takipçilerini ikiye bölmüştü! "Hamile" diyenler benim haberim ile haklı çıktıklarını öğrenmişti. Hoş, Şeyma Subaşı başta haberimi yalanlasa da, sonrasında itiraf etmişti! Bu arada yakın çevresi, Subaşı'nın hamileliğini onaylasa da, sanki bu sefer hamile değil! Üstelik hamile dedikodularını sanki kendisi yayıyormuş gibi geliyor bana!!!



SOSYETİK PATRONDAN MÜTEVAZI DAVRANIŞ



Sosyetenin ünlü isimlerinden olan Zeynep Yılmaz, hafta içinde sosyal medyada, dekorasyonunu yaptığı evlerin birinin şantiyesinden bir fotoğraf paylaştı. Şantiyede çalışan arkadaşlarıyla iş molasında çay keyfi yapıyordu.









Fotoğrafta gözüken dondurma kutusu merak konusu olunca, bir anda sosyal medyanın diline düştü! Fotoğrafın altına pek çok yorum yapıldı ama biri, "Bunu ancak gerçek fakirler anlar o kutuda küp şeker var" yazdı. Sosyal medyayı yakından takip eden Zeynep Hanım, "O kutuda küp şeker var arkadaşlar" diyerek konuya açıklık getirdi. Bu samimiyet tam da Yılmaz'dan beklenecek bir davranış.



HAYRANLARINI İKİYE BÖLDÜ



Yeni projesi için saçlarını kızıla boyatan oyuncu Pınar Deniz, hayranlarını ikiye böldü! Yeni görünümünü sosyal medya hesabından paylaşan genç oyuncu, o dakikadan itibaren "Olmuş mu olmamış mı?" şeklindeki anketlere konu oldu.









Adet olduğu üzere; sevenleri beğense de beğenmese de, beğeni yağmuruna tuttu ünlü oyuncuyu. Tabii beğenmeyenler de oldu. Ne yalan söyleyeyim benim gözüm hiç alışmadı; eski Pınar'ı aradı! Umarım sadece gerçekten bu proje içindir ve çekimler biter bitmez o sevdiğimiz eski haline geri döner.



TREND RADARI



Bu sezonun güçlü yardımcı oyuncularından biri de bandanalar. Kadınlara hem sempatik hem de şık bir görünüm katan bandanalar, farklı okazyonlara da anında uyum sağlıyor. Düz, renkli ya da çizgili fark etmez, bu yaz aksesuar listenizden bandanayı eksik etmeyin.









Sezona damga vuran renk cümbüşü çok tuttu. Çarpıcı renkleri ve hatta birden fazla iddialı tonu aynı stilde kullanmak önümüzdeki sezon da devam edecek. Kombinleri yapmaya başlayabilirsiniz.









Geçtiğimiz sezon trendlerinde çoraplar çok modaydı. Bu sezon ise hâlâ loafer modellerle kabul edilebilir ama kesinlikle topuklu ayakkabılarla değil. Çorap-topuklu ayakkabı ikilisini unutma vakti geldi.









KAZIĞIN DA 'SU'YUNU ÇIKARDILAR!

Yazın gelmesiyle birlikte Bodrum'dan ve Çeşme'den gelen fahiş fiyat haberleri yine tavan yapmış durumda! Ancak bir arkadaşımın geçen hafta Çeşme'de başını gelenleri duyunca ağzım açık kaldı!







Aya Yorgi'de üç gün üst üste gittiği, üç farklı beach'te, içinde sadece 9-10 adet küçük su olan buz dolu kovalarına kaç lira ödemiş tahmin edin; en ucuzuna 900 lira, en pahalısına ise 1200 lira vermiş! Üstelik bu su kovaları istemeden gelmiş ve hatta buzlar eridiğinde yenisini getirip onun parasını da hesaba eklemişler. Tamam kazıklıyorsunuz anladık da siz iyice işin 'su'yunu çıkarmışsınız ama! Bu kadar da olmaz, el insaf yahu!



HER DAİM ŞIK

'EN Zengin 100 Türk' listesinin demirbaşı Tuncay Özilhan'ın gelini olan İzzet Özilhan'ın eşi Yasemin Özilhan, yaptığı seçimlerle stil konusundaki başarısını her defasında kanıtlıyor. Sezonun büstiyer trendini kendi tarzına yansıtan Özilhan'ın jean ile yaptığı kombini çok cool ve çok şık. Aksesuar ve renk seçimleri de çok başarılı.







Kıt kaynakların daha verimli kullanılması ve daha iyi bir gelecek için ortaya çıkan sürdürülebilir moda kavramının takipçilerinden olan ve artık davetlere kiralık kıyafetlerle katılan Yasemin Özilhan, gecegündüz her daim şık olmayı başarıyor.