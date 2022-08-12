Eski siyasetçi ve iş insanı Erdal Aksoy'un, kendisi gibi başarılı bir iş insanı olan kızı Banu Aksoy'un da boşandığını ilk bu köşede okumuştunuz. Banu Hanım, 2005 yılında evlendiği Aykut Tarakçıoğlu ile geçen ay sessiz sedasız boşanmıştı.







Ancak öğrendim ki, boşanma sessiz sedasız olsa da, süreci epey uzun sürmüş! Çünkü 17 yıllık eşi Aykut Tarakçıoğlu'nun, Banu Hanım'ın ailesine ait holdingdeki bazı şirketlerde imza yetkisi varmış. Şirketlerle ilişkisinin kesilip imza yetkisinin geri alınma süreci tam sekiz ay sürmüş.







Boşanmak için işte bu sürecin tamamlanmasını beklemişler. Boşanır boşanmaz holdinglerinin resmi sitesinde yer alan Tarakçıoğlu soyadını hemen kaldırtan Banu Hanım, bugünlerde Bodrum'da boşanma stresini atıyor. Bu süreçte en büyük destekçisi ise kardeşi Batu Aksoy. Abla-kardeş şimdi Bodrum'da tatil yapıyorlar.



ÜÇ NESİL BİRLİKTE TATİL KEYFİ YAPTI

Malkoç Süalp ile kasım ayında başlayan sürpriz aşklarını tüm Türkiye'nin benden öğrendiği Melis Çiftçi'nin Bodrum tatili devam ediyor. Bu yıl da Bodrum'un sosyetik köyünde ev kiralayan Melis Çifti, annesi Sernur Çiftçi, kızları Alisa ve Melisa ile tatil yapıyor.







Bodrum'da görevli arkadaşım Ersin Al, Melis Hanım, annesi ve çocuklarını teknede, ardından köyün iskelesinde görüntülemiş. Üç nesil bir arada deniz ve güneşin tadını çıkarmışlar.



AKLI KARIŞIK!

Tasarımcı Serra Türker, mayısta karnındaki bebeğiyle Bert Bayır ile evlenmişti. Duydum ki, iki aya kadar anne olacak Serra Hanım, oğlunu nerede dünyaya getireceğine karar verememiş! Aslında önce, kardeşi Lara Ünsal gibi İstanbul'da doğurmaya karar vermiş ama birileri kafasına ABD'de doğum fikrini sokmuş.







Gerçi doğuma iki ay kala doktorlar o kadar uzun süre uçmasına izin verir mi bilmiyorum ama benim naçizane bir tavsiyem var. Serra Hanım, hem ABD'de doğum yapmanın modası geçti hem de ABD hükümeti, ileride çocuğunuzun Türkiye'de kazanacağı paranın vergisini almak için peşine düşer, benden söylemesi…



KUTLAMADA KARDEŞLERİ YOKTU

Sosyetenin yardım meleklerinden Serra Taşkent'in 50. doğum günüydü önceki gün. STFA'nın üç veliahdından, evliliği mutlu mesut devam eden tek kişi olan Alp Taşkent, eşine Cem Mirap'ın Bodrum'da açtığı beach'te dillere destan bir doğum günü partisi düzenledi.







Partiye katılan 100 kişinin arasında, Alp Bey'in ikizi Nur Taşkent ve ağabeyi Sezai Taşkent'in olmaması herkesin dikkatini çekti! Serra Hanım'ın ağabeyi Selim Hamamcıoğlu'nun da partiye gelmemesi dedikodulara neden oldu. Neden gelmediler bilmiyorum ama sosyete, "Kardeşlerin arası bozuk mu?" diye konuşmaya başladı bile!!!