Her seferinde, yazdığımın sonuncusu olmasını dilediğim boşanma haberleri maalesef hız kesmeden devam ediyor! İşte herkesi şaşırtacak bir haber daha! Eski siyasetçi ve iş insanı Erdal Aksoy'un, kendisi gibi başarılı bir iş insanı olan kızı Banu Aksoy da boşananlar kervanına katılmış! Evet, yanlış okumadınız.







İzmir'in ünlü ailelerinden Prof. Tülay-Işık Tarakçıoğlu'nun oğlu Aykut Tarakçıoğlu ile Erdal-Belkıs Aksoy'un kızları Banu Aksoy, geçen ay sessiz sedasız tek celsede boşanmış.







2005'te evlenen ve evliliklerini oğulları ile taçlandıran çift herkesi şaşırttı! İkilinin 2017 yılında Aykut Tarakçıoğlu'nun Mikonos'ta katıldığı çılgın parti nedeniyle sorunlar yaşadığı ve o krizi bir türlü aşamadığı konuşuluyor. Banu Hanım, holdinglerinin internet sitesinden eski eşinin soyadını sildirmiş bile...



ÖRNEK ANNE TATİLDE

8 yıl aşk yaşadığı Burak Yamantürk ile eylül ayında evlenen Özge Özpirinçci, 1 Aralık'ta da kızı Mercan'ı kucağına almıştı. Oyuncu çift, 8 aylık kızları Mercan ile Marmaris Bozburun'da tatilde. Arkadaşım Ersin Al, ünlü çifti, kızlarıyla birlikte konakladıkları otelin iskelesinde görüntülemiş.







Sıcak havadan bunalan Özpirinçci daha sonra kızıyla denize girmiş. Özpirinçci'nin kızıyla keyifli anları Ersin'in objektifine işte böyle yansımış. Bu arada 36 yaşındaki Özge Özpirinçi'nin ilk çocuğu olmasına rağmen örnek bir anne olduğu konuşuluyordu, doğruymuş.



İNGİLİZ ŞİRKETTEN BODRUM'DA TURNUVA

Londra merkezli uluslararası bir emlak danışmanlık şirketi, hafta sonu Bodrum'da golf turnuvası düzenledi. Bodrum Golf Kulübü'ndeki turnuvaya, iş ve cemiyet hayatından golf tutkusuyla bilinen birçok ünlü de katıldı.







Çekişmeli geçen turnuva sonunda kazananlar törenle ödüllerini aldı. Renkli geçen törende ödülleri, turnuvanın ev sahipliğini yapan Ayla ToprakÖmer Zengin çifti ile Fikret Öztürk takdim etti. Turnuva sırasında tanıtımı yapılan Londra'daki iki emlak projesinin golfçülerden büyük ilgi gördüğü kulağıma geldi. Anlayacağınız spor yaparken yatırım da yapmışlar.



YILLAR SONRA İLK FOTOĞRAF

Bir dönem televizyon dünyasında adından övgüyle söz ettiren Merva Ulusoy ile iş insanı eşi Cem Bilginer, yıllar sonra ilk kez Bodrum'da görüntülendi! Flört etmeye başladıktan altı yıl sonra Mayıs 2013'te Merva Hanım'ın annesi Tülay Ulusoy'un evinde nişan yüzüklerini parmaklarına takan çift, ilişkilerini resmiyete dökmek için beş yıl daha beklemişti.







Çok mutlu olduklarını hep duysam da, çifti 24 Aralık 2018'deki düğününden sonra neredeyse hiç birlikte görmemiştim. Yatlarıyla Bodrum'a gelen çift, baş başa tatil yapıyor.