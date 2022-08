Bu yaz evlenecekleri konuşulan, Cem Hakko'nun Bettina Machler'den olan oğlu Can Hakko ile nişanlısı Deniz Aktaş'tan, yazın son ayına girmemize rağmen ses seda çıkmayınca, düğünlerini ertelediklerini sanmıştım. Hatta dün bu köşede de yazmıştım. Ancak öğrendim ki, birkaç gün önce İspanya'dan tatilden dönüp evlenmişler bile! Can Hakko ile Deniz Aktaş, önceki akşam Cem Hakko'nun evinin bahçesinde kıyılan nikahla hayatlarını birleştirmiş. Kızı Pia'dan sonra oğlunun da mürüvvetini gören Cem Hakko'nun nikahta çok duygusallaştığı kulağıma geldi. Bu arada nikaha sadece aileler ve birkaç yakın dostları katılmış.







Genç çiftin, düğün için de arayı hiç açmayacağını ve önümüzdeki hafta evleneceğini öğrendim. Can Hakko'nun, ablası Pia Hakko Yeşil gibi plaj düğünü yapmak istediği ve hatta Göcek'te yer baktıkları konuşulmuştu. Ancak plajda değil dağda evleneceklermiş. Düğün de nikah gibi Cem Hakko'nun evinde olacakmış ama bu kez Bolu'daki dağ evinde… Umarım bir yastıkta kocarlar…



KURT EFE DENİZDE BÜYÜYOR

19 Şubat 2016'da Paris'te evlenen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ, uzun süredir hayalini kurdukları bebeklerini nisanda kucaklarına almıştı. Tam bir deniz tutkunu olan ve eşiyle birlikte neredeyse bütün yazı teknesinde geçiren ünlü oyuncu, baba olduktan sonra da bu tutkusundan vazgeçmedi. Ünlü çift, oğullarıyla ilk yazlarını da teknede geçiriyor.







Daha dört aylık olan Kurt Efe, şimdiden denizle tanıştığına göre babası gibi deniz tutkunu olursa hiç şaşırmam. Bu arada Başak Dizer Tatlıtuğ'un doğum kilolarından kurtulduğu da gözümden kaçmadı.



NE YAPTIN SEN ŞEVVAL ŞAHİN?

Sosyal medyada yayınladığı tatil pozlarıyla adından sıkça söz ettiren 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, son fotoğrafıyla alay konusu oldu! Sosyal medya hesabından paylaştığı, yukarıda gördüğünüz fotoğrafa öyle bir fotoşop yapmış ki, kısa sürede sosyal medyanın diline düştü. Nasıl düşmesin! İnsan doğasına aykırı bir fotoğraf olmuş, ne orantı kalmış ne de proporsiyon…







Bir de Şevval Şahin için, "fotoşop işinin duayeni" derlerdi. Demek ki, ya işi aceleye getirdi ya da dikkatsiz davrandı. Uzun lafın kısası duayene bu fotoşop hatası hiç yakışmadı!!!



TREND RADARI

Modacıların mini etekten vazgeçmeye hiç niyetleri yok! Ancak mini eteklerin moda sahnesinde tek başına hüküm sürmesine geçit vermeyen parçalar da devrede. Mesela maksi etekler... Birçok ünlü marka, uzun etekleri koleksiyonlarına dahil ederek gündüzden geceye geçişi de kolaylaştırdı.







Bu yaz rahatlık ve çabasız şıklık ön planda. Bu yüzden dar, vücuda oturan penye elbiseler maalesef 2022 yazının ruhuna hiç yakışmıyor. Uçuş uçuş bir elbise tercih etmenizde fayda var.







2022 yazının hit detaylarından biri de logolar olmuştu. Logo tutkusu sandaletlerde de kendini gösterdi. Hatta bu yaz logolu sandaletler moda oldu; aklınızda bulunsun.







KARİYERİNE ZARAR VERİYOR

Kavgalarına, gaflarına ve polemiklerine alışık olduğumuz Demet Akalın, bu kez öyle bir şey yaptı ki, günlerdir onu konuşuyoruz. Sahnede, kendisine gönderilen şampanyayı beğenmeyip garsonun kafasından aşağı dökmesinden söz ediyorum. Bu yaptığını istisnasız herkes eleştirdi. Ancak Demet Akalın'ın, yaptığının doğru olmadığını kabul etmeye niyeti yok.







Çeşitli açıklamalar ve garsonla çektirdiği fotoğraflarla kendini savunmaya çalışıyor ve geri adım atmıyor. İnsanın hatasını kabullenmesi bu kadar mı zor, "Yaptığım doğru değildi" desen ne olur? Kariyerin mi biter? Bence böyle davranarak kariyerine zarar veriyor, haberi yok!



AYAKKABILAR OLMAMIŞ!

GÜZEL oyuncu Hande Doğandemir, geçtiğimiz günlerde dünyanın dört bir yanından gelen moda, sanat ve cemiyet hayatından misafirlerin bulunduğu Paris'teki bir davete katılmıştı.







Yeni film projesi için yoğun bir hazırlık sürecinde olan Doğandemir, davet için tek omuz, oldukça şık bir elbise giymişti. Bu yaz döneminde üzerinde siyah yerine başka bir renk görmeyi tercih etsem de, gerçekten üzerinde çok hoş durmuştu. Şıklığını bozan ise ayakkabıları olmuş. Bu sezon platform modeller çok moda ancak böyle zarif bir elbisenin altında bu ayakkabılar çok kaba durmuş.