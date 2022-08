Ünlü iş insanı Serdar Bilgili'nin yeğeni Şebnem Ercantürk Timuçin ile ilgili tatsız bir haberim var! Geçen yıl, iş insanı Cumhur Timuçin ile evleneceğini ilk benden duyduğunuz Şebnem Hanım da, maalesef dullar kervanına katılıyor! Evet, yanlış okumadınız…







İki yıl büyük aşk yaşadıktan sonra geçen yıl 9 Ekim'de, Şebnem Hanım'ın dayısı Serdar Bilgili'nin sahibi olduğu binada evlenen çift, evliliklerinde daha bir yılı doldurmadan boşanmaya karar vermiş. Umarım hatalarından dönüp barışırlar diyeceğim ama çifte yakın kaynaklar boşanmanın kaçınılmaz olduğu konusunda hemfikir. Hatta anlaşmalı boşanmak istediklerini, bunun için gerekli olan evliliklerinin bir yılı doldurması için 9 Ekim'i beklediklerini de söylediler. Yani aslında Şebnem Ercantürk ile Cumhur Timurçin aylar önce ayrılmış ama anlaşmalı boşanabilmek için bekliyorlarmış. Haklarında hayırlısı olur inşallah.



BODRUM'DA SERGİ AÇIYOR

Bodrum'da sergiler hız kesmeden devam ediyor. Bu kez yıllar önce kurduğu Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) çatısı altında başarılı sosyal sorumluluk projelerine imza atan ve sanat çalışmaları ve sergileriyle de adından söz ettiren Ebru Uygun, yeni bir sergi açıyor.







Ebru sanatını, renkler ve desenler ile tuvallerine aktaran Ebru Hanım, yarın Bodrum Göltürkbükü'ndeki bir galeride açtığı resim sergisiyle sanatseverlerle buluşacak. Evren Başık'ın küratörlüğünü yaptığı sergi aklınızda bulunsun.



TÜRK MARKASINDAN VAZGEÇMİYOR

Oscar, BAFTA, SAG, Emmy, Grammy ve Altın Küre sahibi İngiliz oyuncu Kate Winslet'in, Ece Şirin'in yarattığı Türk mücevher markasına olan aşkı inanılmaz! Şimdiye kadar pek çok kez Şirin'in tasarımlarıyla boy gösteren Winslet, geçen akşamki bir davete de yine Şirin'in tasarımı bir yüzükle katıldı.







Dünya starı Madonna gibi, Kate Winslet da resmen Ece Şirin'in markasının yüzü gibi davranıyor. Basının olduğu her etkinliğe neredeyse onun tasarımlarıyla katılıyor. Bu iki stara milyon dolar verse zor yaptırabileceği reklamı, özgün tasarımları sayesinde bedavaya yaptıran Ece Şirin'e bravo doğrusu…



AİLECE TEKNE TATİLİ YAPIYORLAR

Yaz sezonunu nisanda Dubai'de açan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ile Hülya Koçyiğit'in torunu olan eşi Neslişah Düzyatan da, Komşu'ya dümen kıranlar kervanına katıldı.







Çocukları Emir Aras ve Alara ile teknelerinde tatil yapan Düzyatan çifti, bugünlerde Yunan adalarını turluyor. Komşu'nun bir adasından demir alıp diğerine dümen kıran Düzyatan Ailesi'nin keyfinin oldukça yerinde olduğunu öğrendim. Zaten Neslişah Hanım'ın paylaştığı, Yunan adalarında ailece çekilmiş fotoğrafları da bunu gösteriyor. Hep mutlu olurlar inşallah.