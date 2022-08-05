Ülkemize yıldız yağmuru devam ediyor. İstanbul'un elitleri ve sanatçılarımız Komşu'ya gidedursunlar, dünyaca ünlü isimler ülkemize tatile geliyor. İşte bir örnek daha… Dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Ronan Keating, 47 konserlik Avrupa turnesini bitirip yorgunluk atmak için ailesini de alıp Bodrum'a tatile geldi. Ünlü şarkıcının, eşi ve çocuklarıyla iki yıl önce de Bodrum'a geldiklerini ve bu kez iki hafta tatil yapacaklarını öğrendim.







Hatta bu yüzden ünlü bir otelin rezidans kısmında villa kiralamışlar. Bu arada Ronan Keating'in eşi Storm Keating de ülkesinde ünlü bir fenomen. Instagram'da 150 bine yakın takipçisi olan Storm Hanım, Bodrum'dan sürekli paylaşım yapıyor. 475 bin takipçisi olan Ronan Keating de, aile fotoğrafını paylaşıp altına; "Filtre yok, stres yok, güneş, eğlence, deniz ve aile var. Teşekkürler Türkiye" yazdı. Böyle güzel paylaşımların devamını bekliyoruz, iyi tatiller Keating Ailesi…



TATİL, DÜĞÜNÜ UNUTTURDU

Cem Hakko'nun, Bettina Machler ile evliliğinden olan oğlu Can Hakko ile nişanlısı Deniz Aktaş, neredeyse yaz başından beri tatil yapıyor. Ege kıyıları, Yunan adaları derken şimdi de İspanya'nın tatil adası Minorka'dalar.







Bu arada geçen yıl ekimde nişanlanan çiftin bu yaz evlenmesi bekleniyordu. Hatta ablası Pia Hakko gibi plaj düğünü yapmak istedikleri ve bunun için Göcek'i seçtikleri bile kulağıma gelmişti. Ancak yazın son ayına girdik ve düğünle ilgili ses soluk çıkmıyor. Düğün hazırlığı yapmaları gerekirken İspanya'da tatil yaptıklarına göre sanırım düğünü ertelediler.



AİLESİ İÇİN MODEL OLDU

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Eda Zamanpur, mesleklerine bir yenisini daha ekledi. Tasarımcı, ressam ve iç mimar olan Eda Hanım şimdi de model oldu. Eda Hanım, 2020'de evlendiği eşi Ferhat Zamanpur'un CEO'su olduğu aile şirketinin markası için modellik yapmış.







Zamanpur Ailesi, kaşmir markalarının yeni sezon reklam yüzü olarak gelinleri Eda Hanım'ı seçmiş. Markanın reklamı ve katologu için kamera karşısına geçen Eda Hanım, benim diyen modellere taş çıkarmış. Başka markalardan modellik teklifi alırsa hiç şaşırmam.



BOĞAZ'DA KÜREK MODASINA UYDU

Yaklaşık altı yıl önce Biricik Suden'in başlattığı Boğaz'da kürek çekme modası, pandemi döneminde iyice popüler olmuştu. Bu modanın takipçileri arasına Pınar Sabancı da katıldı.







Üç çocuğunun ardından "Çocuk da yaparım kariyer de" diyerek Oxford Üniversitesi'nde psikoloji yüksek lisansı yapan Pınar Hanım, şimdi de kürekçi olmaya karar verdi anlaşılan! Önceki gün siftah yapan Pınar Sabancı, bu anları ölümsüzleştirmek için sosyal medya hesabından paylaştı. Kanoda çekilmiş fotoğraf ve videosunu takipçileriyle paylaşan Pınar Hanım, postun altına "İstanbul'da bir sabah" notunu düştü.