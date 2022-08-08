Ünlü oyuncu Bensu Soral, 2018'de iş insanı Hakan Baş ile hayatını birleştirmiş ama geçen yıl evliliğinde ciddi bir kriz yaşamıştı. Neyse ki, evliliklerini kurtarmayı başarmışlardı. Bu büyük krizi aşmayı başaran Bensu Soral ile Hakan Baş'ın, evliliklerini bir çocukla perçinlemek istediğini öğrendim.







Ünlü çiftin anne-baba olmaya karar vermesinde Soral'ın yeğeni Ali'nin çok büyük etkisi olmuş. Çünkü Soral, mayıs ayında ablası Hande Soral'ın dünyaya getirdiği yeğeni Ali'yi o kadar seviyormuş ki, kendisi de anne olmak istemiş. Hakan Baş da baba olmak isteyince çocuk yapmaya karar vermişler. Bu arada çocuk kararı var ama henüz müjdeli bir haber yok.







Yakın çevresi "Yakında müjdeli haber gelir" diyor. Hafta sonu Bodrum'a giden çifti, orada görevli arkadaşım Ersin Al görüntülemiş. Ayaküstü sohbette çocuk konusu açılınca, aldıkları kararla ilgili bir şey söylemek istememişler, "Çocuk istiyoruz, kısmet, inşallah" demekle yetinmişler. Allah gönüllerine göre verir inşallah.



ARTIK KALP KIRMIYOR TABAK KIRIYORLAR

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile barıştığını ve müstakbel eniştemizin yakında Bodrum'da geleceğini yazmıştım geçen ay. Yazdığım gibi oldu; Alsaloussi Bodrum'a geldi ve geçen yaz yaptığı gibi en büyüğünden bir tekne kiralayıp sevgilisiyle denize açıldı.







Bodrum'dan demir alan aşıklar, önceki gün Hisarönü'ne demir attı. Akşam da karaya çıkıp Komşu'nun eğlencesini ülkemize taşıyan ünlü bir mekanda sirtaki oynayıp bol bol tabak kırdılar. Ege koylarında hasret gideren Subaşı ile Alsaloussi'nin aşkı bu sefer daim olacak mı yoksa yine sekteye mi uğrayacak, bekleyip göreceğiz.



HAYIRLI SERGİ

Kurucusu olduğu Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) ile sosyal sorumluluk projelerine imza atan, sanat çalışmalarıyla da adından söz ettiren Ebru Uygun, Bodrum'da sergi açtı. Dostları, ebru sanatını renkler ve desenler ile tuvallerine aktaran Ebru Uygun'u, 'Renklerin Gücü' adını verdiği resim sergisinin açılış davetinde yalnız bırakmadı.







Türkiye'nin yanı sıra yurtdışında da sergiler açan ve ebru sanatının dünyada tanınmasına katkı sağlayan Ebru Hanım'ın birbirinden güzel 25 eserini görmenizi tavsiye ederim. Seçili eserlerin bir kısmını TOÇEV'e bağışlayan Uygun'a kocaman da bir alkış.



ÜNLÜ YILDIZ HALEN DÖNMEMİŞ

Sex and the City'yle fenomen olan Hollywood yıldızı Sarah Jessica Parker'ın İstanbul'a geldiğini yazmıştım. Karaköy'deki bir restoranda yemek yiyen ve sırra kadem basan Parker, halen İstanbul'daymış. Bir haftadır İstanbul'da ne yaptı bilmiyorum ama önceki gün Mısır Çarşısı'nda ortaya çıktı! 2008'de geldiğinde de yemek yediği Mısır Çarşısı'ndaki restorana gitmiş.







Eşi Matthew Broderick ve mekanın işletmecisi Özay Çınar ile hatıra pozu da vermiş. Parker ve eşi artık ülkesine dönecek mi yoksa yine bir restoranda karşımıza mı çıkacak merak ediyorum.