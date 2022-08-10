Hülya Avşar'dan Demet Akalın'a kadar birçok ünlü isimden yıllardır duyduğumuz "Sanatçıdan dost olmaz" klişesini yeni nesil oyuncular yerle bir etmiş durumda. İşte son bir örnek:







Son dönemin en gözde oyuncuları olan Özge Özpirinçci ile eşi Burak Yamantürk, Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin, Birkan Sokullu ile sevgilisi Eda Gürkaynak, Serkan Keskin ile sevgilisi Meriç Aral birlikte tatil yapıyor. Tatillerini hep birlikte Bozburun'da geçiren ünlü oyuncular, hafta sonu da yelken sefası yaptı.







Bozburun'da yat kulüpleri olan sunucu Tanem Sivar ile eşi Edhem Dirvana, tatile gelen ünlü dostlarını, yelkenli teknelerinde ağırladı. Marmaris ve çevresindeki koyları gezip güneş ve deniz tadını çıkaran yakın dostlar çok keyifli bir gün geçirdi. Ünlü oyuncuların aralarındaki samimiyet ve birlikte olmaktan aldıkları keyif fotoğraf karelerine de yansıdı. Demek ki, sanatçıdan dost oluyormuş…



NEVBAHAR KOÇ YASTA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç ile Yasemin Kozanoğlu'nun çok sevdikleri anneanneleri Saadet Tuğbay, önceki gün yaşama gözlerini yumdu.







2008'de ressam ve raportör babaları Süleyman Nejat Tuğbay'ı kaybeden Afet Karacan ve Ahu Tuğbay kardeşler, şimdi de annelerini kaybetmenin acısını yaşıyor. Birkaç kez sohbet etme imkanı bulduğum Saadet Hanım'a ben de Allah'tan gani gani rahmet, başta kızları ve torunları olmak üzere sevenlerine sabır dilerim.



ÇEŞME'DE SANAT BULUŞMASI

Ünlü galeriler ve sanatçılar, özellikle bu yıl sanata Bodrum'da zirve yaptırırken, Çeşme'de de sanata dair güzel şeyler olmaya başladı. İşte size bir örnek…







Bir gayrimenkul danışmanlığı şirketinin Çeşme'ye kazandırdığı sanat galerisi, ilk sergisi ile kapısını araladı. Proje direktörlüğünü ve küratörlüğünü Nagihan Özel'in üstlendiği, farklı disiplinlerdeki sanatçıların bir araya geldiği karma serginin açılışına, İzmir ve İstanbul cemiyet hayatından sanata sevdalı ünlü isimler katıldı.



CEM'İN TÖRENİNDE DOSTLARIYLA BULUŞTULAR

İş insanı Aksel Goldenberg ve eşi Nazlı Hanım, Aralık 2018'de, radikal bir karar alıp çocuklarının eğitimi için Kanada'ya göçmüştü. Tam bir memleket aşığı olan Aksel Bey ve ailesi, her yıl çocuklarının okulu kapanır kapanmaz soluğu İstanbul'a alıyor, ardından da Bodrum Yalıkavak'taki evlerinde tatil yapıyorlar. Bu yıl da kural bozulmadı.







Temmuz başında Türkiye'ye gelen Goldenberg çifti, önceki gün Bodrum'daki evlerinde, 13. yaşını dolduran küçük oğulları Cem için Bar Mitzvah töreni düzenledi. Goldenberg çifti, bu mutlu gününde kendilerini yalnız bırakmayan yakın dostlarıyla hasret de gidermiş oldu.