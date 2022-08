Sosyetenin ünlü simalarından Ender Mermerci'nin büyük kızı Tansa Mermerci Ekşioğlu'na geçtiğimiz yaz sonu pankreas kanseri teşhisi konmuştu. Ekim ayında ameliyat olan ve kanserli hücrelerinden kurtulan Tansa Hanım'ın kanserle büyük savaşı, 10 Mayıs'taki son kemoterapi seansına kadar sürmüştü.







Tansa Hanım'ın PET taramalarının da temiz çıkması ailede bayram havası estirmişti. Hem bu müjdeli haberi kutlamak hem de tatil yapmak için, eşi Can Bey, annesi Ender Hanım, kardeşleri Yosun Reza ve Derin Mermerci ile Fethiye'deki o meşhur tatil köyüne gitmişlerdi. Ancak Tansa Hanım, orada tatsız bir kaza geçirip bacağını kırmıştı.







O dönem müjdeli haberin üzerine bu tatsız kazayı yazmak istememiştim. Ancak üzülerek öğrendim ki, Tansa Hanım'ın aynı bacağı yine aynı yerden kırılmış. Bacağı ameliyat edilip alçıya alınan Tansa Hanım'ın bir an önce iyileşmesini diliyorum. Umarım bir daha böyle talihsiz kazalar yaşamaz.



ÜÇ ÖZEL ESER SATIŞA ÇIKTI

Müzayede şirketleri, pandemi nedeniyle online'a taşıdıkları sanat müzayedelerini pandemi bitse de devam ettirmişti. En çok online müzayede düzenleyen de Maya Portakal Bitargil olmuştu.









Hatta Bitargil, online'ın yanı sıra teklif usulüyle gerçekleşen özel müzayedelere de imza atmaya başlamıştı. Bitargil şimdi de, eserleri pek çok müze ve özel koleksiyonda yer alan Erol Akyavaş'ın üç önemli eserini, aynı yolla satışa çıkardı. 'Sarı Lam Elif', 'Alma Ausente' ve 'Hallac-ı Mansur Serisi'ni, bakalım kim alacak?



BAŞKANLAR DÜĞÜNDE BULUŞTU

Eski Milli Takımlar Menajeri Can Çobanoğlu ile eşi Aylin Çobanoğlu, kızları Ayşe Çobanoğlu'nun mürüvvetini görmenin mutluluğunu yaşıyor.







Ayşe Çobanoğlu ile bir süredir flört ettiği iş insanı Hüseyin Kın, Polenözköy'de kır düğünüyle hayatlarını birleştirdi.







Düğün, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, efsane antrenör Mustafa Denizli ve Erol Kaynar gibi futbol dünyasının en önemli isimlerini bir araya getirdi.



EVLİLİĞİ UNUTTULAR!

Oyuncu Hande Ataizi ile 20 yaş küçük spor eğitmeni sevgilisi Dinç Aydoğdu'nun her yaz çıktıkları klasik Bodrum tatilleri devam ediyor. Önceki yıl evlenmeyi planlayan ancak pandemi nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalan aşıklardan Hande Ataizi geçen yıl, "Biz zaten bir aile olduk. O yüzden düğün ikinci planda kaldı.







Ne zaman kafamız rahat olursa, o zaman olacak" demişti. Bu sözünün üzerinden de bir yıl geçmesine rağmen halen 'evlilik' lafı telaffuz edilmediğine göre sanırım izdivaçlarını rafa kaldırdılar. Hayırlısı artık. Benim gibi herkesin birbirine yakıştırdığı çiftin mutluluğu daim olur inşallah.