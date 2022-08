NBA yıldızı Cedi Osman ile atv'nin sevilen dizisi 'Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin, 1 Temmuz'da Makedonya'da nikah masasına oturmuş, 7 Temmuz'da Çeşme'de düğün yapmıştı. Balayı için Seyşeller'e, ardından İtalya'ya giden çift, aşklarının başladığı Çeşme'ye dönüp balayına devam etmişti. Tam da ünlü çift için 'bitmeyen balayı' yapmışlar diyecektim ki, önceki gün Kozyatağı'nda, o meşhur otomobilinin içinde Cedi Osman'ı gördüm.







Hatırlarsanız Cedi Osman, Amerika'da kullandığı 18 milyon liralık süper lüks otomobilini, tatilde kullanmak ve düğün arabası yapmak için İstanbul'a getirtmişti. Anlayacağınız ikilinin bitmeyen balayı bitmiş. Şimdi de Amerika'daki evlerine yerleşmek için hazırlanıyorlarmış… Osman'ın 18 Ekim'de ligi başlayacağı için eylül ayı içinde Cleveland'a göçeceklermiş.



'SÜRAT'Lİ BULUŞMA!

Flört etmeye başladıklarını ve izdivaçlarını ilk bu köşeden öğrendiğiniz Nazlı-Murat Gezer'in, 2 Haziran'da kızları Lara'yı kucaklarına aldığını da ilk ben müjdelemiştim. Bir süredir Bodrum'daki evlerinde tatilde olan çifti aynı yerde görevli olan arkadaşım Ersin Al, sürat teknesinde görüntülemiş.







Kızları Lara'yı kısa süreliğine evde bırakıp Türkbükü'ndeki bir beach'te arkadaşlarının yanına giden çift, yarım saat sonra sürat tekneleriyle eve dönmüşler.



KASABANIN EN KÜÇÜK KOVBOYU!

Cem Hakko, önceki hafta İstanbul'daki evinde evlendirdiği oğlu Can Hakko ile gelini Deniz Hakko'ya, hafta sonu Bolu'daki dağ evinde düğün daveti verdi. A'dan Z'ye her şeyi Can Hakko'nun annesi Bettina Machler'in organize ettiği davet herkesin dilinde. Bettina Hanım'ın, dağ evini kovboy kasabasına çevirdiği konsept düğün, dilden dile dolaşacaktır ama benim düğünde davetlilerden biri çok dikkatimi çekti.







O da 62 günlük olan Lily June Yeşil'di. Can Hakko'nun ablası Pia Hakko Yeşil'in kızı olan Lily June, annesinin kucağında da olsa dayısını bu mutlu gününde yalnız bırakmadı!



BODRUM'DA LEZZET TURU

Merhum Mustafa Koç'un annesi Çiğdem Simavi ve halası Semahat Arsel, yaz mevsimini Bodrum'daki evlerinde geçiriyor. Gurme tarafı ve mutfaktaki marifetleriyle de tanınan Semahat Hanım, Bodrum'da sık sık yakın çevresini evine yemeğe davet ediyor.







Lezzetiyle öne çıkan restoranlara gitmeyi de çok seven Semahat Hanım, geçtiğimiz gün yanına Çiğdem Simavi ve Simavi'nin erkek kardeşi Aslan Nuri Meserretçioğlu'nu alarak Yalıkavak'taki meşhur bir balıkçıya gitti. Koyu bir sohbet eşliğinde balık keyfi yaptılar.