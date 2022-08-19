Sosyetenin en ünlü isimlerinden Derin Mermerci, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı işadamı Murat Aslan'dan öyle bir hediye aldı ki, resmen ayakları yerden kesildi. Derin Hanım'ı mutluluktan havalara uçuran hediye, iki adet yağlıboya resim! Murat Bey, sanat tutkusu uğruna yerli ve yabancı sanatçıların eserlerine servet harcayan Derin Hanım'ın yıllardır çok isteyip de bir türlü ulaşamadığı iki resmi bulmuş ve hediye etmiş.







Yapıtları dünya çapında birçok sanat müzesinde sergilenen ünlü ressam Nur Koçak'ın, yanda gördüğünüz iki resminden bahsediyorum. Murat Bey, Nur Koçak'ın birini 1995, diğeri 1997 yılında yaptığı Yeni İnci ve Yeni II adlı, 50X50 tuval üzerine yağlı boya bu iki resmini, kimden, nasıl almayı başardı bilmiyorum ama Derin Hanım'a 10 karatlık tektaş yüzük taksa bu kadar mutlu edemezdi herhalde! Bu arada Derin Hanım'ın koleksiyonuna katmayı 'imkansız' gibi gördüğü iki eseri, Murat Bey bir sabah "Sana bir sürprizim var" deyip hediye etmiş. O sırada Derin Mermerci'nin sevincini görmek isterdim doğrusu.







Derin Mermerci, kadının toplumdaki yerine odaklanan resimleriyle öne çıkan ve fotogerçekçiliğin Türkiye'deki ilk temsilcilerinden olan Nur Koçak'ın, hayallerini süsleyen iki resmini evinin en güzel yerine asmış.







Murat Bey'in bu iki esere ne kadar ödediğini öğrenemedim ama Nur Koçak'ın fiyatı 1 milyon Euro'ya kadar çıkan eserleri var.







AYRILIK YOK AŞKA DEVAM

Oyuncu Bade İşcil'den 2016'da boşanan Malkoç Süalp ile Aralık 2020'de 12 yıllık eşi Ali Gürsoy'dan boşanan iş insanı Melis Çiftçi'nin sürpriz aşkını tüm Türkiye benden öğrenmişti. Kasım ayında flört etmeye başlayan ve mutluluklarına benim de şahit olduğum çiftin birkaç gündür ayrıldığına dair dedikodular dolaşmaya başlayınca şaşırmıştım! Ancak dün ilk ağızdan teyit ettim ki, dedikodular külliyen yalanmış. Benim gibi herkesin birbirlerine çok yakıştırdığı çiftin ilişkileri gayet mutlu-mesut devam ediyormuş. Dedikoduculara duyurulur!!!







YAPRAK DÖKÜMÜ DEVAM EDİYOR

Evliliklerin üzerine peyda olan kara bulutlar ve boşanma haberleri hız kesmeden devam ediyor. Ortağı İris Behar ile Türkiye'nin en büyük alışveriş etkinliklerini organize eden iş insanı Canan Köksal'ın da dullar kervanına katıldığını öğrendim. Büyük bir holdingin CEO'su olan eşi Cem Köksal ile adli tatil başlamadan hemen önce tek celsede boşanmış. Boylarınca iki kızı olan çiftin arasına ne girdi öğrenemedim ama yakın çevreleri büyük bir şaşkınlık içinde. Umarım bu son boşanma haberi olur.







BODRUM'DA DENİZKIZI DAVETİ

Tasarımları dünya starlarını süsleyen Ece Şirin, ilhamını denizkızı Susona'dan aldığı yeni koleksiyonunu, Bodrum'da bir otelde tanıttı. Şirin'in, otelle iş birliği yaparak yarattığı ve suyun enerjisini yansıtan koleksiyonunu tanıtmak için verdiği davet, Bodrum'da tatilde olan cemiyet hayatından birçok ünlü ismi bir araya getirdi. Önce tasarımları inceleyip Ece Şirin'den bilgi alan davetliler, daha sonra güzel bir manzara eşliğinde sosyalleşme imkanı da buldu. Bu arada davetten eli boş çıkmayanların olduğu da kulağıma geldi. Bazı davetliler, beğendikleri mücevheri satın alıp çıkmış.