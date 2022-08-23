Ünlü iş insanı Serdar Bilgili'nin oğlunun annesi Amelie Latournald'dan müjdeli bir haber geldi. Serdar Bilgili ile beş yıl aşk yaşayan ve ondan Ali adını verdikleri bir oğlu olan Fransız model Amelie Latournald, Fransız bir iş insanıyla evlenmiş.







Bilgili ile 2010 ile 2015 yılları arasında aşk yaşamasına ve 2013 yılında bir çocukları olmasına rağmen evlenemeyen Latournald, sonunda muradına ermiş. Model, ismini öğrenemediğim Fransız iş insanıyla Paris'te nikah masasına oturmuş.







Bu arada Serdar Bilgili, oğluna cici baba yapacak olan eski sevgilisinin eşiyle tanışmak istemiş. Oğlunu görmek için Paris'e gittiğinde, Amelie Latournald ve eşi ile akşam yemeğine çıkmış.







Yaklaşık üç saat süren yemekte Bilgili, Latournald ile eşine mutluluklar dilemiş. Ben de Latournald'a mutluluklar diliyorum. Umarım bu evlilik, Ali'yi de mutlu eder.



YAKINDA EVLAT HASRETİ BAŞLIYOR

Haziranda, Zeynep Yılmaz ile Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla'nın üniversiteyi ABD'nin Los Angeles şehrinde okuyacağını yazmıştım. Babasının izinden gitmek isteyen Leyla, Los Angeles Film School'da okumaya karar vermişti.







Zeynep Yılmaz, geçen hafta Leyla ile Los Angeles'a gitti. Yakında okulu açılacak olan Leyla'nın oradaki düzenini kuruyormuş. Leyla'nın okulu başladıktan sonra da İstanbul'a dönecekmiş. Zeynep Hanım için zor bir süreç başlayacak, evlat hasreti çekecek olan Zeynep Hanım'a şimdiden sabır diliyorum.



BODRUM'DA ŞIK DAVET

Harper's Bazaar Türkiye, Bodrum'da çok şık bir davete imza attı. Derginin, ünlü bir saat markasıyla birlikte popüler bir beach'te düzenlediği davet büyük ilgi gördü. Bodrum'da tatilde olan cemiyet ve sanat hayatından ünlü isimler davette bir araya geldi.







Ünlü konuklar, davet için özel olarak dekore edilen beach'te önce sosyalleşip sonra da DJ Ezgi Taşçeviren'in çaldığı müziklerle eğlendi. Gündüz saatlerinde başlayan bu şık davet gece yarısına kadar sürdü.