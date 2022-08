Cem Hakko ile Bettina Machler'in oğlu Can Hakko'nun, babasının Bolu'daki dağ evinde, annesinin kovboy kasabası konseptinde organize ettiği düğünü, aradan günler geçmesine rağmen halen herkesin dilinde. Ancak bugünlerde düğünden çok düğünde Kovid olanlar konuşuluyor. Düğüne katılan bir arkadaşımdan öğrendim ki, düğün sahipleri Kovid'e yakalanmış.







Damat Can Hakko, düğünden sonra kendini kötü hissedince test yaptırmış ve maalesef testi pozitif çıkmış. Aynı gün annesi Bettina Machler ile babasının eşi Ronit Hakko da Kovid olduklarını öğrenmiş. Düğün sahiplerinin virüsü kaptığının duyulması üzerine davetliler de hemen test yaptırmış. 200 kişinin davetli olduğu düğünde, Kovid'e yakalanan başkaları da varmış. Neyse ki, gerek Bettina Hanım gerek oğlu Can Hakko gerekse Ronit Hakko'nun aşıları tam olduğu için hafif atlatıyorlarmış. Hepsine acil şifalar diliyorum.



VALENCİA'DA NİKAH BODRUM'DA DÜĞÜN

Sosyeteye gelin gelen İspanyollara birinin daha eklendiğini yazmıştım geçen ay. 2003 yılında boşanan Rana Erkan Tabanca ile Ceylan Pirinçcioğlu'nun oğulları Emrecan Pirinçcioğlu, 20 Temmuz'da Valencia'daki Türk Konsolosluğu'nda İspanyol Sahara ile nikah masasına oturmuştu.







Damat beyin annesi Rana Erkan Tabanca ile eşi Erol Tabanca, önceki gün de çiçeği burnunda çift, Bodrum Torba'daki evlerinin bahçesinde düğün daveti verdi. Umarım bir ömür mutlu olurlar.



SEZONU ERKEN BİTİRDİ

Her yıl, bütün bir yazı Bodrum'da geçiren, düzgün fiziğiyle yaşıtı hemcinslerini orta yerinden çatlatan Elif Dürüst, bu yıl sezonu erken kapatıp hafta sonu İstanbul'a döndü.







Bodrum'daki son gününde, bir beach'te arkadaşım Ersin Al'ın objektifine takılan Dürüst'ün, Bodrum'a erken veda etmesinin sebebini öğrendim. Meğer Dürüst, New York'ta okulunu bitirip çalışmaya başlayan kızı Yasemin Germiyanlıgil'in yanına gitmek için sezonu noktalamış. Youtube'da sanat programı yapan Elif Dürüst, kızıyla hasret giderirken şehirdeki sanat etkinliklerini de takip edecekmiş.



NEŞE SAÇIYORLAR

Ünlü oyuncu Birkan Sokullu ile sosyetenin genç ismi Eda Gürkaynak'ın aşkı, üç yıldır mutlu mesut devam ediyor. O kadar uyumlular ki, bulundukları ortama pozitif enerji yayıyorlar.







Bu enerji, fotoğraf karelerinde bile hissediliyor. Tıpkı, İstanbul Havalimanı'ndan paylaştıkları bu fotoğrafta olduğu gibi… Yalnız bu fotoğrafta, Sokullu ile Gürkaynak'ın kıyafet uyumu da dikkatimi çekti. Aman nazar değmesin.