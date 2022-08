Mart ayında Şamdan Plus'a verdiği röportajda, uzun zamandır yalnız olduğunu söyleyen Tuba Ünsal'ın yaklaşık 2.5 yıl süren aşk orucu sonunda bitti. İlişkinin adını koyana kadar en yakın dostlarına bile söylemediğini öğrendiğim Tuba Ünsal, sonunda sevgilisi







Serdar Turan'ı dosta-düşmana ifşa etti. Sevgilisiyle romantik fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Ünsal'ın 'gerçekten' aşık olduğunu öğrendim.







Bir sohbetimizde, "Gerçekten aşık olduğumda -ki, bunu hayatımda belki bir, belki iki kere yaşadım- her şeyi yaparım" demişti Tuba Ünsal. Yakın çevresinin söylediğine göre şu anda tam da bu söylediklerini yaşıyormuş. Hatta, ilk evliliğini Cem Cantaş, ikincisini Murat Pilevneli, üçüncüsünü de Mirgün Cabas ile yapan Tuba Ünsal'dan bir aya kadar bir evlilik haberi gelirse şaşırmamam gerektiğini de söylediler. Vallahi olur mu olur…



DÜĞÜN GİBİ KINA GECESİ

Sosyetenin sevilen çifti Banu- Ali Volkan Alp'in kızı İpek ile Afrika'da birçok ülkede ticari faaliyetler yürüten iş insanı Lokman- Belkıs Sever'in oğlu Zeki Sever, martta Sultanahmet'te nişanlanmıştı. 17 Eylül'de, Boğaz'daki beş yıldızlı bir otelde vuslata erecek olan çiftten İpek Alp'e, önceki gün Bodrum'da kına gecesi düzenlendi. Ama ne kına gecesi…







Otelin baştan aşağı dekore edildiği, dans grubunun şov yaptığı, Kenan Doğulu'nun sahneye çıkıp konukları coşturduğu, dillere destan bir kına gecesi oldu. Çiftin Boğaz'daki düğünleri nasıl olacak çok merak ediyorum…



İLK PASTAYI PATRON TATTI

Ünlü şarkıcı Hadise ile bir yıllık flörtün ardından 30 Nisan'da evlenen iş insanı Mehmet Dinçerler, önceki gün 34 yaşına girdi. Dinçerler, doğum gününü kutlamaya işte başladı. New York'un dünyaca ünlü pastanesinin İstanbul'da şubesini açmaya hazırlanan Dinçerler'e, pastane ekibi özel bir pasta yaptı. Pastasını, ekibinin alkışları eşliğinde kesen Dinçerler, hepsine tek tek teşekkür etti.







Böylece pastanenin ilk doğum günü pastasını da patron tatmış oldu. Benim merak ettiğim ise; Hadise'nin, dört aylık eşi için nasıl bir kutlama organize ettiği…



SARI ÇİFTİ SINAVI GEÇTİ

1994 Türkiye İkinci Güzeli Didem Uzel ile New York'ta finans sektöründe çalışan Selim Sarı, üç yıllık aşklarını, 24 Ağustos 2012'de resmiyete dökmüştü. Önceki gün, çiftin 10. evlilik yıldönümüydü. Nikah günü çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Didem Uzel Sarı, altına "Evliliklerde kazasız belasız 10 yılı geçirenlere 'Artık korkmayın' derler ya! Hani kritik bir dönemeçtir.







Hah işte; biz de sınavlarımızdan geçtik, bazen kırdık döktük, kimi zaman da sarıldık tek olduk. Ama ne olursa olsun hep sevgiyle kabullendik, tüm zorlukları aştık" yazdı. Evliliği evcilik oyunu sananlar, umarım feyz alır...