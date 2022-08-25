21 Ocak 2016'da geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında vefat eden Mustafa Koç, 29 Ekim'deki 61'inci doğum gününde, adını taşıyan golf sahasında anılacak.







Kasım 2017'den bu yana, merhum eşi Mustafa Koç'un kapanan İstanbul Golf Kulübü'nün sahasını Riva'ya taşıma hayalini gerçekleştirmek için canla başla uğraşan Caroline Koç'un mutlu sona yaklaştığını geçen ay yazmıştım.







Temmuz sonunda Riva'daki Mustafa V. Koç Golf Sahası'nın kulüp binasının temeli atılmış, ağustos başında da sahanın çimleri ekilmeye başlamıştı.







Caroline Hanım'ın, sahanın son halini göstermek için bir davet organize ettiğini öğrendim. Kulüp üyelerini, 29 Ekim'de sahaya davet eden Caroline Hanım, hem yapılan işleri göstermek hem de eşi Mustafa Koç'u 61. doğum gününde hayalini kurduğu sahada dostlarıyla anmak istemiş.



SEVENLERİNİ KAYGILANDIRDI

Televizyonda jüri, şef ve sunucu olarak boy gösteren, tanıyan herkesin çok sevdiği sevgili dostum Memet Özer ile ilgili çok üzücü bir haber aldım geçen hafta. Mehmet'in beyninde bir kitle bulundu.







Bir anda ortaya çıkan bu durum, ailesini ve biz dostlarını çok üzdü. Önceki gün çok başarılı bir operasyon geçirdi Memet. Bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra dün normal odaya geçti. Şimdi de patolojiden gelecek müjdeli haberi bekliyoruz. Çok geçmiş olsun Memetciğim…



20 YILLIK AŞK DEVAM EDİYOR

Son 10 günde karşılaştığım dört farklı kişi, Ender Mermerci'nin 20 yıllık Hollandalı hayat arkadaşı Herman Van Alkamede'yi uzun süredir görmediklerini söyleyince benim de içime bir kurt düştü!







Ben de Ender Mermerci'nin Aralık 2002'de St. Barths'da tanıştığı hayat arkadaşını uzun süredir görmediğimi fark ettim. Acaba 20 yıllık büyük aşk bitti mi diye düşünüp çifte yakın bir-iki kişiye telefon açtım. Ender Hanım'ın Vaniköy'deki yalısında yaşayan çiftin ilişkisi mutlu mesut devam ediyormuş. Bu arada, dostları bu saatten sonra ayrılabileceklerine de hiç ihtimal vermediklerini söyledi.



ANNELİK YENİ BİR KAPI AÇTI!

Mayısta oğlu Ali'yi kucağına alan ünlü oyuncu Hande Soral'a annelik yeni bir kariyer kapısı açtı! Meslektaşı İsmail Demirci ile evli olan güzel oyuncu, hamileliğiyle birlikte sosyal medyayı çok aktif kullanmaya başlamıştı.







Doğum yaptıktan sonra da bu paylaşımlar devam edince sosyal medya için reklam teklifleri almaya başladı. Hamilelik sonrası cilt bakımı ürünü ve şimdi de bir bebek bezi markasının sosyal medya hesabında reklamını yapmaya başladı. Yani anlayacağınız Soral, oğlu Ali sayesinde influencer oldu çıktı. Hayırlı olur inşallah…