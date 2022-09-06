Gelin olacağı gibi, anne olacağının müjdesini de ilk benim verdiğim Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ ile ilgili yine müjdeli bir haberim var! Demirağ çiftinin 26 Ekim'de bir yaşına basacak oğulları Cem'e kardeş geliyor. Evet, yanlış okumadınız… Taze anne-baba Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çifti, hiç ara vermeden mutlu evliliklerini bir bebekle daha taçlandırmaya karar vermiş. Üstelik Aslışah Hanım, yaklaşık üç aylık hamileymiş.







Duydum ki, oğlu Cem daha sekiz aylıkken ikinci bebeğine hamile kalan Aslışah Alkoçlar'ın da, ikinciye baba olacağı için mutluluktan ayakları yere basmayan Kaan Bey'in de bu kez gönlünden bir kız geçiyormuş. Umarım Allah gönüllerine göre verir.







Bu arada büyük torunu Neslişah Düzyatan'dan bir kız, bir de erkek torunu olan Hülya Koçyiğit, bakalım kız ve erkek torunların sayısını eşitleyecek mi, yoksa Alara tek kız torun olarak mı kalacak?







BURNING MAN MODASI KISA SÜRDÜ

Amerika Nevada'daki Black Rock Çölü'nde düzenlenen Burning Man, Türkler arasında pek bir popülerdi! Festivalin Türk müdavimleri arasında Şeyma Subaşı, Belçim Bilgin, Oğulcan Engin, Hacı Sabancı da vardı. Ancak festivalin ana fikri olan dünyevi zevklerin geri planda bırakılmasına ters düştüğü için internet erişimi düşürülünce Türkiye'den gidenlerin sayısında azalma olmuştu. Dün sona eren festivalin bu yıl Türkiye'den tek katılımcısı ex İspanyol gelininiz Elisabeth Mas'tı.







JÜBİLE YAPTI!

Çapkınlar Ligi'nin yıllardır as oyuncularından biri olan iş insanı Uğur Güven, önceki gün sessiz sedasız jübile yaptı! Aralık 2020'den bu yana flört ettiği Brezilyalı sevgilisi Carla Araujo ile evde, aile arasında gerçekleşen nikah töreni ile evliler kervanına katıldı. Ülkesinde hem tanınmış bir model hem de seyahat blogu yazarı olan gelin Carla Araujo ile çiçeği burnunda damat Uğur Güven, 30 Eylül'de Bodrum'da yakın dostlarına düğün yemeği verecek. Umarım Uğur Güven ile bu kutsal müesseseye inanmasını sağlayan Carla Araujo'nun mutluluğu daim olur, bir yastıkta kocarlar…







YAZ BİTTİ AŞK SÜRÜYOR

Ünlü modacı Nedret Taciroğlu'nun en büyük yardımcısı olan kızı Yasemin Taciroğlu ile başarılı iş insanı Ahmet Uras'ın sürpriz aşkını ilk bu köşeden öğrenmiştiniz. Simay Kamer'le 2016'da evlenip 2020'de boşanan Ahmet Uras ile müzmin bekar Yasemin Taciroğlu'nun yaz aşkı olarak başlayan ilişkilerinin akıbeti sosyetede merak konusuydu. Yakın çevrelerinden öğrendiğime göre, bir kez benim de mutluluklarına şahit olduğum çiftin ilişkisi oldukça ciddiymiş. Birbirlerine çok iyi geldikleri konuşulan çiftin mutluluğu umarım daim olur.