Amerika Nevada Çölü'nde düzenlenen Burning Man'de, internet erişimi kısıtlanıp sosyal medya paylaşımı yapılamaz hale gelince Türklerin festivale olan ilgisinin azaldığını yazmıştım dün. Festivalin gediklisi Şeyma Subaşı'nın da bu yıl gitmediğini sanmıştım ama yanılmışım! Şeyma, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile birlikte festivale katılmış.







Ancak internet kısıtlamasından dolayı paylaşım yapamamış. Daha doğrusu ben öyle sanıyordum ama öğrendim ki, Şeyma'nın festivalde kendine özel internet terminali varmış! Sevgilisi, "Belki Şeyma paylaşım yapmak ister" diye Elon Musk'ın uzay interneti şirketi Starlink'ten terminal satın almış ve çöle götürüp sevgilinin hizmetine sunmuş. Ne jest ama! Fakat Şeyma, festivalin ruhuna uygun davranmayı seçmiş. Meedo, daha ne jestler yapacak acaba!



CENNET KOYU'NDA KÜBA PARTİSİ

Genç iş insanı Emir Bahadır'ın annebabası Mine-Habib Cem Bahadır, 35. evlilik yıldönümlerini dillere destan bir partiyle kutladı. Türkiye'nin köklü gayrimenkul şirketlerinden birinin sahibi olan Habib Cem Bahadır ile eşi Mine Hanım, evlilik yıldönümleri için Cennet Koyu'ndaki bir otelde, Küba temalı bir parti düzenledi.







Çifti bu özel gecelerinde, Dalia Garih ve Özlem Gençoğlu'nun da aralarında olduğu yakın dostları yalnız bırakmadı. Adeta Karayipler'i Bodrum'a taşıyan kostümlü parti, bugünlerde herkesin dilinde.



OLİVİA İLE ANNESİ ORTAYA ÇIKTI!

Fenerbahçe yöneticisi, ünlü iş insanı Mehmet Dereli'nin Brezilyalı sevgilisi Elaine Fonseca'nın sperm bankasından hamile kalmasına izin verdiğini tüm Türkiye bu köşeden öğrenmişti. Fonseca, 30 Temmuz 2020'de Miami'de Olivia adını verdiği kızını dünyaya getirmişti.







Mehmet Bey'in nüfusuna almasa da 'babalık' yaptığı Olivia ve Fonseca uzun süredir ortalarda gözükmeyince dedikodu kazanı kaynamaya başlamıştı! Ancak ikilinin, Machler'in teknesinde mutluluklarının devam ettiğini öğrendik. Olivia da çok tatlı bir kız olmuş.



KASLARINI KISKANIYORLAR!

Ünlü model ve stil danışmanı olan 45 yaşındaki Ece Sükan'ı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle hemcinsleri dillerine dolamış durumda! Hemen hepsi, fiziği ile yarı yaşındakilere taş çıkaran Ece Sükan'ın vücudunun böyle kaslı hale gelmesini, çok fazla kas geliştirici kimyasal kullanmasına bağlıyor. Hepsinin ağzında bu söylem var.







Bu biraz kıskançlık gibi geldi bana. Evet, belki kimyasal takviye de alıyordur ama Ece Sükan her gün ciddi anlamda spor yapan biri. Çekemeyenlerin Ece Sükan'a fazlasıyla haksızlık yaptığını düşünüyorum.