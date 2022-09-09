Sosyeteyi şoke edecek yine tatsız bir haberim var! Yuva kurmayı 'evcilik oyunu' sanan yeni evlilere, maalesef bir örnek daha eklenmek üzere! 20 Eylül 2020'de evlenen Kaya Sabancı'nın Aynur Özderici'den olan kızı Gizem Sabancı ile Ankaralı işadamı Yılmaz Helvacıoğlu'nun oğlu olan Koray Helvacıoğlu'ndan bahsediyorum.







20 Şubat'ta dedelerinin isimlerini verdikleri oğulları Yılmaz Kaya'yı kucaklarına alan Helvacıoğlu çifti ayrılmış. Aralarına ne girdi bilmiyorum ama durum oldukça ciddiymiş! Hatta ailesi ve yakınları krizi aşmaları için çok çaba sarf etse de, boşanmakta kararlı oldukları kulağıma geldi. Boşanma sürecini resmen başlatıp başlatmadıklarını öğrenemedim ama umarım bir kez daha düşünürler de henüz yedi aylık olan çocuklarının hatırına evliliklerini kurtarırlar.



AŞK DEĞİL İŞ HAYATI BİTTİ!

Onlarca kez ayrılıp barıştığı sevgilisi İbrahim Kutluay ile ilişkisi nisandan bu yana gayet güzel giden Edwina Sponza'nın bu kez iş hayatı sekteye uğradı! Yıllardır yoga eğitmenliği yapan Sponza, 2018 yılında ticarete atılıp yakın arkadaşı Aslı Bayraktaroğlu ile Bebek'te bir butik açmıştı. Moda, sanat, mücevher ve dekorasyon alanında üretim yapan yerli ve yabancı tasarımcıların ürünlerini satıyorlardı.







Öğrendim ki, Sponza ortaklıktan ayrılmış, Bayraktaroğlu artık tek başına yoluna devam edecekmiş. Kulağıma gelenlere göre Edwina Sponza ticareti bir türlü sevememiş ve o yüzden ayrılmış.



SOSYAL PROJESİNİ NFT'YE DÖNÜŞTÜRDÜ

Sıfırdan bir restoran zinciri yaratan, girişimleri ve başarılarıyla birçok ödüle layık görülen Gamze Cizreli'nin yine bir 'ilk'e imza attığını öğrendim. Gamze Hanım, 'Toprağın Kadınlarından Sofralara' adlı sosyal projesini NFT'ye dönüştürerek Türk restorancılığında bir ilki gerçekleştirmiş.







Gamze Hanım, koleksiyonunu, dünyanın en büyük NFT pazar yerinde yayınlamış bile. Her biri, bir sanat eseri olan koleksiyonun ilk NFT'si, Kaz Dağları'nda keçi peyniri üretimi yapan girişimci kadınlardan ilham almış. Vallahi bravo!



TEKNEDEN İNMEYE NİYETİ YOK

Yazın Ege ve Güney sahillerine göçen İstanbul'un elitlerinin çoğu şehre dönse de, Etel Baler'in yaz tatili devam ediyor! 23 yıllık eşi Rober Baler'den boşandıktan sonra 'hayatı tatil kıvamında yaşamaya' karar veren Etel Baler, mayısta teknesini suya indirmişti.







Komşu'da ve kıyılarımızda koy koy gezen Baler, şimdilerde Bodrum'a demir atmış. Birkaç gün sonra yine Komşu'ya dümen kıracak olan Etel Hanım, eylül sonuna kadar tekneden inmeyi düşünmüyormuş.