Kısa süren şarkıcılık kariyeriyle müzik dünyasında iz bırakan Semiramis Pekkan, tam 53 yıl sonra eski aşkı Haldun Dormen'e "hayır" diyemediği için sadece bir kereliğine de olsa sahneye çıkmaya hazırlanıyor.







Hem ne hazırlanma! Haldun Dormen'in hazırladığı, 20 Eylül'de İstanbul'da sahnelenecek olan 'Broadway'den İstanbul'a Müzikaller-Senfonik' adlı gecede iki şarkı söyleyecek olan Semiramis Pekkan'ın şan dersleri aldığını öğrendim. Bu hazırlık sürecinde en büyük destekçisi olan ablası Ajda Pekkan, kendi şan hocası Günay Acar'dan kardeşine ders vermesini rica etmiş.







Semiramis Pekkan, hocasıyla birlikte, sahnede söyleyeceği 'Bana Yalan Söylediler' ve 'Bu Ne Biçim Hayat' şarkılarına çalışıyormuş. Bu arada, Semiramis Pekkan'dan stüdyoya girdiğini de öğrendim.







Bu iki şarkıyı kaydedip 30 Eylül'de, Youtube'da müzikseverlerle paylaşacakmış. Çok heyecanlı olduğu her halinden belli olan Semiramis Hanım'ın bir sürprizi de varmış ama ısrarlarıma rağmen söylemedi, "O da konser sonrasına kalsın" dedi.



VENEDİK'TE YILDIZLAR TÜRK OTELİNDE BULUŞTU

SEKIZ yıl önce Venedik'in en prestijli adası San Clemente'yi alıp üzerine Türk bayrağı diken Emir Uyar, bu yıl 79. kez düzenlenen Venedik Film Festivali'nin en gözde davetlerinden birine ev sahipliği yaptı.







Tüm geliri AMFAR'a (AIDS Araştırma Vakfı) bağışlanan davet, dünyaca ünlü yıldızların katılımıyla gerçekleşti. İki gün süren davet, AMFAR öğle yemeği ile başlayıp ikinci Venedik Ternaseni Arsenale'de AMFAR Gala ile devam etti. Öğle yemeği davetinde Emir Bey'in annesi Sevim Uyar da, konuklarla yakından ilgilendi.



KARIN KASLARI GÜNDEM OLDU

Sabancı Ailesi'nin yeni gelini, Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı, önceki gün 310 bin takipçili sosyal medya hesabında resmen kas şov yaptı! Aktif olarak kullandığı sosyal medyasında sık sık "Spor sağlıktır" mesajları veren Nazlı Hanım, karın kaslarıyla dikkat çekti.







Küçüklüğünden beri düzenli olarak spor yaptığını bildiğim, haftanın dört günü özel hocasıyla spor yaptığını söyleyen Nazlı Hanım, gördüğünüz gibi emeklerinin karşılığını da fazlasıyla almış. Paylaşımından sonra herkesin dilinde olan Nazlı Hanım'ın kasları, bırakın hemcinslerini, erkekleri bile orta yerinden çatlatacağına şüphem yok.



'GÜLMAN''GÜLMAN'A YASAK YOK!

Feryal Gülman ile Kemal Gülman, dokuz yıl süren davanın ardından boşanmıştı. Yargıtay da, yılan hikayesine dönen boşanmayı mayısta onamıştı. Ancak ikili arasında sular durulmuyor. Daha doğrusu Kemal Gülman, Feryal Gülman'ı rahat bırakmıyor! Son olarak 'Gülman' soyadını kullanmaması için eski eşine ihtarname yolladığı haberleri çıktı.







Ancak Feryal Hanım'ın 'Gülman' soyadını kullanmasında yasal engel yokmuş. Mahkemede bu karara bağlanmış ve Feryal Hanım, Gülman soyadını kullanmaya devam edecekmiş. Kemal Bey'in bakalım yeni hamlesi ne olacak.