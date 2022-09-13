Dünyanın en önemli müzayede evlerinden biri olan, Londra merkezli Christie's, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) yararına müzayede yapacak. Evet, yanlış okumadınız.







50. yılını kutlayan İKSV'nin, Genç Sanatçı Fonu'na kaynak yaratmak için, Christie's'in Londra'da yapacağı müzayedede, Türkiye'den ve yurt dışından önemli sanatçıların vakıfa bağışladığı 23 eser satışa sunulacak.







Sanat piyasasında büyük ses getireceğine inandığım bu müzayede, gerçekten çok önemli. Bir kere, Christie's, ilk kez bir Türk kültür-sanat kurumu adına müzayede düzenliyor.







İkincisi, bu müzayede, Türkiye'den rekor sayıda sanatçının yer alacağı ilk Christie's Londra müzayedesi olma özelliği taşıyor.







Mehmet Güleryüz, Refik Anadol, Seçkin Pirim, Taner Ceylan gibi Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının bağışladığı eserler için, 24-28 Eylül arasında Christie's Londra Sergi Salonu'nda sergi yapılacak.







Müzayede ise; 6-13 Ekim arasındaki önizlemenin ardından, 14 Ekim Cuma Christie's'te gerçekleştirilecek. Bakalım ne kadar fon sağlanacak…



İSTANBUL'UN ELİTLERİ DÜĞÜNDE BULUŞTU

İş ve cemiyet hayatında çok sevilen bir isim olan iş insanı Levent Kızıl, 2015'te boşandığı eşi Sema Sipahioğlu'ndan olan kızı Serra'nın mürüvvetini gördü.







Uzun süredir flört ettiği İzmirli sevgilisi Oğuzhan Demir ile mayıs ayında evlilik yolunda ilk adımı atan Serra, hafta sonu Boğaz'da gerçekleşen düğün töreni ile telli duvaklı gelin oldu. İstanbul'un elitlerinin akın ettiği düğünde, şıklık tavan yaptı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Ferit- Dianne Şahenk çiftinin şahitlik yaptığı nikahın ardından Murat Dalkılıç ile Derya Uluğ sahneye çıktı. Serra ile Oğuzhan umarım bir ömür mutlu olurlar.



DEDİKODULAR YALAN ÇIKTI!

2011 yılında ikinci kez evlendiği Hande Demir ile önceki yıl tekrar boşanan Erdinç Acar, aradığı mutluluğu, haber spikeri Gizem Çetin'de bulmuştu. Geçen marttan bu yana flört eden ve ilişkilerinin ciddi olduğu konuşulan aşıklar, uzun süredir ortalarda gözükmeyince, kulislerde ayrıldıkları yolunda dedikodular dolaşmaya başlamıştı. Dedikodular doğru değilmiş…







Erdinç Acar ile Gizem Çetin, geçenlerde Erdinç Bey'in bir arkadaşının düğününde ortaya çıktı. Fotoğraftan da anlaşılacağı gibi gayet de mutlu gözüküyorlar. Hatta yakında düğün davetiyelerini de alırsanız, şaşırmayın, benden söylemesi…