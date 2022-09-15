Mayıs ayında ilişkilerinin 10. yılını kutlayan İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza tatilde. Sponza, 10 yıllık süreçte onlarca kez ayrılıp barıştığı sevgilisi İbrahim Kutluay'ı, atalarının memleketine, yani İtalya'ya götürdü. İzmir'in önde gelen Levantenleri arasında yer alan Sponza Ailesi'nin ataları,







19. yüzyılın başlarında İtalya'dan Türkiye'ye göç etmişti. En son barış çubuklarını tüttürdükleri nisandan bu yana ilişkileri mutlu mesut süren aşıklar, İtalya'nın Sicilya adasında sezonun son tatilini yapıyor.







Aşıklar Sicilya'nın altını üstüne getirirken İbrahim Kutluay da sosyal medyada sevgilisinin memleketinden bol bol fotoğraf paylaşıyor. Bu arada Edwina Sponza sevgilisine, ailesinin gelenek ve kültürlerini yerinde öğretiyordur herhalde. Neredeyse bütün yazı tatilde geçiren müzmin aşıklardan umarım yakında yine bir ayrılık haberi gelmez.



AÇILIŞ TÖRENİ FRANSIZ SARAYI'NDA YAPILDI

17 Eylül'de başlayacak olan 17. İstanbul Bienali için Fransız Sarayı'nda resmi açılış töreni düzenlendi. İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ve Fransa Başkonsolosu Olivier Gauvin'in ev sahipliğinde yapılan bienalin resmi açılış törenine,







Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz başta olmak üzere sanat, iş ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı. Sunuculuğunu Jülide Ateş'in üstlendiği açılış töreninde Bülent Eczacıbaşı; Özgül Özkan Yavuz'a ve Ömer Koç'a bienale katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.



GALATASARAYLILAR ADASINA KAVUŞTU

Yeni başkan Dursun Özbek sayesinde, 28 Mayıs 2017'den bu yana görünümü ile Boğaz'ın güzelliğine gölge düşüren Galatasaray Adası'nın eski halinden eser kalmamıştı.







Adanın yeniden hizmete girmesi için canla başla çalışan Özbek, temmuz sonunda geldikleri son noktayı görmeleri için üyeleri adaya davet etmişti. Önceki gün adaya giden bir arkadaşım yanda gördüğünüz içeriden çektiği fotoğrafı paylaştı. Artık sadece üyelerin kullanımında olan Galatasaray Adası, o eski güzel görünümüne kavuşmuş. Bravo başkan.



HEM TEŞEKKÜR HEM SİTEM!

Cemiyet hayatının sevilen ismi Aslı Şen, 7 Eylül'de 45 yaşına bastı. Bir hafta boyunca her gün, dostlarının hazırladığı sürprizlerle yeni yaşını kutlayan Aslı Hanım, önceki gün çok sık kullandığı sosyal medyada özel bir teşekkür mesajı yayınladı.







Ancak mesajda teşekkürün dışında ince bir sitem de vardı! Yazdığı uzun bir mesajdan sonra sevdiklerine, "Eksik olmayın" derken, cümlesini "Eksik olanların da canı sağ olsun" diye tamamlıyordu. Verdiği mesaj muhakkak muhatabına ulaşmıştır ama ben bu 'eksik' olanları çok merak ettim doğrusu...